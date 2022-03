Spotify : les utilisateurs pourront bientôt se passer du Play Store pour payer leur abonnement

Spotify a conclu un accord avec Google pour permettre aux utilisateurs de smartphones Android de payer pour le service soit par le biais de Google Play Billing, soit par le système de paiement de Spotify.

Google vient de lancer un projet pilote visant à permettre à « un petit nombre de développeurs participants » de proposer un système de paiement en plus de celui de Google Play. Spotify, qui a récemment connu une vague de désabonnement massive, sera le premier et utilisera à la fois le système de facturation de Google Play et le sien.

Pour la toute première fois sur une application aussi populaire, les internautes qui ont téléchargé l’application de streaming musical aux 400 millions d’utilisateurs depuis le Google Play Store auront donc le choix entre le système de paiement de Spotify et la facturation Google Play, et les deux options de paiement seront disponibles directement dans l'application.

Lire également : Spotify reste en tête des plateformes de streaming musical, Apple Music lui grignote des parts

Google s’ouvre enfin aux paiements directs sur d’autres applications

Jusqu’à présent, Google Play n'a pas permis aux développeurs de laisser leurs applications accepter le paiement direct. Actuellement, vous devez vous inscrire et payer votre abonnement pour Spotify en dehors de l'application Android. Désormais, dans le cadre de ce nouvel accord, Spotify versera toujours à Google une partie des frais d'abonnement, mais on imagine que ce pourcentage sera inférieur à la commission actuelle d’environ 30 % du Play Store.

Aucune des deux sociétés n'a voulu confirmer de chiffre exact, mais on sait que Spotify devrait reverser au moins 11 % du prix de l’abonnement à Google en Corée du Sud, là où est test ce nouveau programme, à cause d’une récente loi adoptée dans le pays sur les commissions relatives aux « achats d’abonnements effectués par le biais de la facturation alternative ».

Spotify explique que les utilisateurs qui téléchargent l'application depuis le Play Store auront donc la possibilité en Corée du Sud de choisir entre la facturation Play Store et la facturation Spotify, et que les options seront « côte à côte dans l'application ». Pour l’instant, on ne sait pas quand Spotify compte déployer ces deux méthodes de facturation dans davantage de pays, mais on espère qu’une telle mesure arrivera bientôt en France.

Source : Spotify