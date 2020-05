Spotify : il est désormais possible d’avoir plus de 10 000 titres dans sa bibliothèque

Spotify laisse désormais la possibilité aux utilisateurs d’avoir plus de dix mille titres dans leur bibliothèque. C’est une limite présente depuis les débuts de la plate-forme qui disparaît. Certaines contraintes restent toutefois d’actualité.

Avez-vous dix mille chansons dans votre bibliothèque Spotify ? Pour certains utilisateurs, cette limite était une gêne, et ce depuis le lancement du service en 2008. L’entreprise suédoise a décidé de faire sauter cette barrière aujourd’hui, puisqu’il est désormais possible d’en « liker » plus sans aucune contrainte.

Certaines limites restent actives

Ainsi, l’utilisateur peut ajouter beaucoup plus de chansons ou d’albums (un like d’album équivaut au nombre de titres qu’il possède). Atteindre dix mille likes n’est pas à l’ordre du jour pour la majorité des abonnés, mais un petit nombre d’entre-deux demandaient depuis des années au service de dépasser cette limite. Une fois les dix mille chansons atteintes dans la bibliothèque, il fallait faire du ménage en supprimant des titres likés pour en ajouter de nouveaux. Spotify indique toutefois que cette limite reste à l’ordre du jour pour les Playlist, qui ne peuvent dépasser ce chiffre, ainsi que pour les chansons hors ligne (dans la limite des cinq appareils).

A lire aussi – Spotify déclare la guerre aux applis qui proposent gratuitement son service premium

Si vous faites partie de la minorité à vouloir dépasser cette limite, sachez que la levée de la restriction est actuellement déployée dans une mise à jour. Elle est disponible de manière progressive partout dans le monde. Pour rappel, Spotify est le service de streaming le plus populaire de la planète. La plat-forme suédoise capte en effet 36 % des parts de marché. Elle est largement leader dans sa catégorie, puisque son dauphin, Apple Music, ne culmine qu’à 18% de parts de marché. Le service français Deezer n’est lui qu’à 3%. Spotify peut compter sur une certaine inertie du marché pour conforter sa place (les abonnés historiques n’ont pas de raison d’aller sur un autre service) ainsi que sur un catalogue monstrueux de plus de 50 millions de titres.