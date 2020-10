Spotify : trouvez désormais une chanson en utilisant seulement ses paroles

Spotify a déployé une nouvelle fonctionnalité bien sympathique. Dans son moteur de recherche, il est désormais possible de retrouver une chanson sans connaître le titre, ni l’artiste. Il vous suffit en effet de taper quelques paroles et le tour est joué.

Nous avons tous connu cette situation. Une chanson nous trotte dans la tête, mais nous ne connaissons ni l’artiste, ni son nom. Tout ce que nous avons, ce sont ces paroles qui tournent en boucle dans notre cerveau. C’est pénible et ça peut vous gâcher une journée. Grâce à Spotify, c’est bientôt terminé !

En effet, la plate-forme a mis en place une toute nouvelle fonctionnalité. C’est Lin Wang, designer sur l’application, qui la présente sur Twitter. Désormais, en tapant les paroles d’une chanson sur le moteur de recherche, celle-ci apparaît. Pour ne pas vous tromper, il est bien indiqué que la chanson a été trouvée de cette manière.

Cette fonctionnalité est présente sur les versions iOS et Android de l’application, mais également sur la version web. Elle est disponible pour les abonnés et pour les utilisateurs de la version gratuite. Bref, vous pouvez l’utiliser dès maintenant, que vous soyez un habitué ou non du service de musique en streaming.

Spotify n’est en réalité pas le premier à proposer ce type de recherche. En effet, Apple Music permet la chose depuis maintenant deux ans. Mais Spotify étant le service de streaming musical numéro un dans le monde avec 35% de parts de marché, cette nouveauté est importante. La plate-forme s’améliore petit à petit. Il y a quelques mois, l’application a mis en place les « Group Sessions », qui permettait de synchroniser les musiques écoutées entre les utilisateurs. De même, la possibilité d’avoir plus de 10 000 titres dans sa bibliothèque (pratique pour les pros) a fait son apparition il y a peu. La recherche avancée en fonction des paroles est donc la nouvelle étape.

Cependant, il vous faudra tout de même connaître ne serait-ce qu’une phrase de la chanson pour la trouver. Si vous ne connaissez que « na na na na na na » ou que le morceau en question est instrumental, Spotify ne peut rien pour vous.

My team just shipped something on iOS and Android –

now you can find songs by lyrics 😉 on Spotify

Give it a try 😊 pic.twitter.com/bOs4Ob9O84

— Lina (@linafab) October 5, 2020