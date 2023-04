Spotify, Apple Music, Deezer : les contours de la taxe Streaming se précisent

Le sénateur Julien Bargeton a rendu il y a quelques jours un rapport proposant de taxer les plateformes de streaming musical afin de financer le Centre National de la Musique.

Après six mois de travail sur les voies de financement du Centre National de la Musique, un groupe de sénateur a publié un rapport préconisant de taxer les majors de la musique et les plateformes de streaming musical à hauteur de 1,75 %. À peine officialisée, le CNM a surtout soutenu les musiciens hexagonaux, mis au chômage technique par la crise du Covid-19. Et trois ans après sa création, l’instance étatique ne s’est toujours pas attelée à sa tâche première qui est de favoriser et d’accompagner la création d’œuvres contemporaines françaises.

Dans son rapport, Me Bargeton affirme que le CNM « doit désormais se déployer pleinement pour lui permettre de répondre à sa vocation de rassembler la filière musique, du spectacle vivant à la musique enregistrée ». Selon lui, il en va de la « souveraineté culturelle française ». Il faut puiser dans les poches des Spotify, Apple Music et autre Deezer pour renflouer un secteur de la musique bouleversé par le streaming et la crise du Covid.

Spotify et Apple Music doivent être taxés à 1,75 % selon ce rapport sénatorial

Pour le sénateur de Paris, ce « levier de financement nouveau répond à un principe de solidarité et de redistribution au sein de la filière ». Bien évidemment, si les maisons de productions et les artistes indépendants se réjouissent d’un tel scénario, les dirigeants des plateformes de diffusion s’y opposent avec virulence.

Selon le journal Les Échos, « Le CNM pourrait récupérer 20 millions de ressources supplémentaires du streaming payant et gratuit et 6 millions de la contribution de la musique classique ». Le principe d’appliquer une taxe streaming de 1,75 % est loin d’être entériné au niveau de l’exécutif. Si cette manne financière ferait le plus grand bien à la filière, ne doutons pas que les services de streaming augmenteront le prix de leurs abonnements. Et comme souvent, les consommateurs devront probablement payer la différence.