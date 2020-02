Spotify dévoile le nouveau design de son application Android et iOS

Spotify vient de lever le voile sur le nouveau design de son application Android et iOS. Cette nouvelle interface signe l’arrivée de trois nouveautés, dont un nouveau bouton aléatoire et des boutons d’action regroupés dans une barre d’outils. La mise à jour est déjà en cours de déploiement sur iPhone. Par contre, les utilisateurs d’un smartphone Android devront se montrer patients.

« Les abonnés gratuits et premium vont profiter d’une interface revue plus facile à utiliser » annonce Spotify dans un communiqué de presse ce 27 février 2020. Cette vaste refonte s’articule autour de 3 grandes nouveautés, précise Spotify.

Tout d’abord, le service de streaming a décidé d’intégrer un nouveau bouton dédié au mode aléatoire. Désormais, vous pouvez lancer le mode en cliquant simplement sur une petite icône verte munie des symbole « Play » et « aléatoire » (en plus petit). Ce bouton est accessible dans la partie droite de l’interface.

Dans un second temps, Spotify annonce l’arrivée de trois boutons d’action (Lecture, J’aime, Télécharger) regroupés dans une barre intitulée Action Row. Cette barre située au centre de l’écran permet d’accéder aisément aux fonctionnalités avec une seule main. L’interface s’adapte ainsi à la taille de l’écran de votre smartphone, précise Spotify.

Enfin, Spotify a revu l’affichage des musiques dans l’application. L’interface met désormais en avant la pochette de l’album/du single pour chaque musique dans chaque section de l’application, à savoir Bibliothèque, Playlists ou Recherche. « Nous mettrons en évidence les chansons que vous avez déjà likés en affichant une icône cœur à côté du nom de la piste » précise Spotify.

Bientôt sur Android

Cette nouvelle interface est d’ores et déjà en cours de déploiement sur les appareils sous iOS. « Depuis le 27 février, les utilisateurs iOS de Spotify peuvent accéder à leur musique et y naviguer comme jamais auparavant » précise le service de streaming musical. Interrogé par nos confrères de 9to5Google, un porte parole de Spotify assure que le nouveau design «arrive bientôt» sur Android. La firme n’a malheureusement pas communiqué de date de déploiement. On vous en dit plus dès que possible. En attendant, n’hésitez pas à donner votre avis sur cette nouvelle interface dans les commentaires ci-dessous.

Source : 9to5Google