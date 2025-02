Spotify a trouvé une nouvelle idée pour vous faire payer plus et ça s’appelle l’IA

Spotify a trouvé une nouvelle idée pour vous faire payer un peu plus chaque mois. D'après des informations de Bloomberg, la plateforme de streaming travaille actuellement sur un service inédit boosté à l'IA. Explications.

Comme vous le savez peut-être, cela fait maintenant des années qu'on attend toujours sur Spotify l'arrivée de l'audio sans perte ou lossless pour les initiés. Pour cause, depuis son annonce en 2021, on n'a plus aucune signe de vie de cette fonctionnalité demandée par les utilisateurs.

On a bien eu des traces de l'audio sans perte dans une version bêta de l'application en 2024, mais mis à part ça, silence radio du côté de la plateforme de streaming. Or et si on en croit de récentes informations du site Bloomberg, l'audio lossless pourrait finalement débarquer sur Spotify en 2025.

Une nouvelle formule pour les audiophiles sur Spotify

Plus précisément, la musique Hi-Fi ferait partie du package d'un service inédit et payant baptisé Music Pro. Cette formule, sur laquelle travaille actuellement Spotify, comprendrait donc un son de meilleure qualité, mais aussi des outils de remixage boostés à l'IA. Par ailleurs, Music Pro permettrait également aux utilisateurs d'accéder en avant-première à des places de concerts à des prix préférentiels. Sur ce point, Spotify serait toujours en cours de négociation avec les éditeurs, les maisons de disques et les billetteries.

Côté tarif, l'offre Music Pro serait proposé à 5,99 $ par mois, qui viendront s'ajouter au prix de votre abonnement Spotify Premium habituel. Selon le média américain, Music Pro pourrait être lancé plus tard dans l'année. Mais à l'heure où nous écrivons, rien n'est encore figé dans le marbre (que ce soit pour le tarif ou la fenêtre de sortie).

Pour rappel, Spotify a augmenté pour la dernière fois ses prix en France en mai 2024. La plateforme a justifié cette hausse pour compenser le coût de la nouvelle taxe streaming instaurée par le gouvernement. Résultat, le forfait Premium coûte aujourd'hui 11,12 € par mois, 15,17 €/mois pour l'offre Duo ou encore 18,21 €/mois pour le forfait Famille.

Et dans l'espoir de redorer son blason auprès des utilisateurs, Spotify a lancé en juin dernier une formule à petit prix. L'offre Basic vous permet d'accéder seulement à de la musique ou des podcasts, mais pas aux 15 heures d'écoute de livres audio proposées avec un abonnement Premium. Malheureusement pour les clients français, cette formule se fait toujours attendre dans l'Hexagone.

Source : Bloomberg