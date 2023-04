Spotify a droit à un nouveau widget très utile sur l’écran de verrouillage des iPhone

Spotify vient d’annoncer qu'elle proposait désormais un widget pour l'écran de verrouillage de l'iPhone, permettant aux utilisateurs d'accéder rapidement à l'application d'un simple effleurement.

Bonne nouvelle pour les propriétaires d’iPhone qui utilisent Spotify, vous allez pouvoir ouvrir l’application encore plus rapidement directement depuis l’écran de verrouillage grâce à un tout nouveau widget. Celui-ci adopte complètement les codes de la dernière version du système d’exploitation des iPhone.

Pour l’installer, vous aurez alors besoin d’un iPhone tournant sous iOS 16 ou une version plus récente, c’est-à-dire les iPhone 8 ou les modèles plus récents. Alors qu’un certain nombre de développeurs, petits et grands, avaient rapidement adopté les widgets pour l'écran de verrouillage dès la sortie d’iOS 16, Spotify rattrape désormais son retard.

Spotify veut vous simplifier la vie avec son nouveau widget pour iPhone

Le widget de Spotify ne vous permet pas de contrôler votre musique, puisqu’il s’agit de quelque chose que vous pouvez déjà faire sur tous les smartphones. Ce dernier prend plutôt la forme de l’icône de l’application, et il s’agit essentiellement ici d’un raccourci.

En effet, Spotify permet simplement aux utilisateurs d’ouvrir rapidement son application en cliquant sur le widget, ce qui s’avère finalement bien pratique. Au lieu de déverrouiller votre smartphone et de chercher l’icône de l’application sur votre écran d’accueil, le widget permet de réaliser l’action en un seul clic lorsque votre smartphone est verrouillé.

Cela peut s'avérer utile lorsque vous souhaitez écouter de la musique ou des podcasts et que vous souhaitez rapidement changer de style, ou que passer à la chanson suivante ne suffit pas. Si vous êtes en déplacement ou en voiture et que vous n'avez pas le temps de parcourir les applications et les différents écrans, cette nouvelle fonctionnalité pourrait alors vous simplifier la vie.

Pour l’installer sur votre iPhone, c’est assez simple. Suivez la procédure suivante :

Sur votre écran de verrouillage, maintenez votre doigt appuyé sur l'écran jusqu'à ce que le bouton Personnaliser apparaisse, puis cliquez dessus.

Sélectionnez Écran de verrouillage.

Cliquez sur Ajouter des widgets (si vous avez déjà ajouté des widgets, touchez la zone de la boîte située sous l'heure).

Faites défiler la liste et appuyez sur Spotify ou faites-le glisser pour l'ajouter à l'écran de verrouillage.

Lorsque vous avez terminé, tapez sur le bouton (X) haut à droite de la liste, puis sur Terminé dans le coin supérieur droit de l'écran, puis sur votre écran de verrouillage pour quitter la sélection.

Notez que si vous ne voyez pas l'option permettant d'ajouter le widget Spotify à votre écran de verrouillage, assurez-vous de mettre à jour l'application Spotify dans l'App Store.