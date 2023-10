Si vous voulez revendre l’un de ces 3 smartphones récents, vous allez devoir baisser le prix

Une enquête s'est intéressée à la valeur actuelle de certains objets Tech, smartphones en tête. Un classement permet de repérer ceux qui se vendront le moins cher sur le marché de l'occasion. Parmi les 1ers, trois datent pourtant de 2022.

Entre l'inflation et les prix toujours plus élevés de certains smartphones haut de gamme, mais pas que, difficile parfois de changer de mobile à un prix raisonnable. L'une des solutions est de se tourner vers le marché de l'occasion. Que ce soit en passant par des sites spécialisés, des plates-formes plus généralistes comme Amazon ou encore par la vente de particulier à particulier, les smartphones d'occasion ont le vent en poupe.

Mais peut-être êtes-vous dans la situation inverse ? Vous souhaitez revendre votre appareil et tant qu'à faire, en tirer un bon prix. Le site Simple Ghar a justement mené une enquête pour savoir quels sont les appareils qui ont perdu le plus de valeur au fil des ans. Pour cela, l'analyse se concentre sur 29 constructeurs et plus de 1000 produits (pas que des mobiles). En utilisant Amazon US et UK, les équipes comparent le prix original et le prix standard pour le même objet mais “d'occasion : comme neuf”. Un pourcentage de diminution moyen est ensuite calculé.

Ces 3 smartphones de 2022 ont perdu beaucoup de leur valeur marchande en à peine un an

En s'intéressant uniquement aux smartphones, une chose frappe d'emblée : dans le top 5, trois datent de 2022 et deux d'entre eux sont des hauts de gamme. Le leader est le Galaxy S22 de Samsung, avec une perte sèche de 40 % de sa valeur à la revente. Toujours dans les modèles de l'an dernier vient ensuite le Galaxy A53, avec moins 36,76 %. L'étude pense que la marque coréenne sort trop de téléphones trop vite, d'où la chute rapide. Enfin, le OnePlus 10 Pro affiche une diminution moyenne de 36,56 % de son prix d'origine.

OnePlus est d'ailleurs la marque chez qui les produits, tous confondus, se revendent le moins cher : moins 21,82 % en moyenne. Du côté de la pomme croquée en revanche, ça se passe mieux. Apple n'affiche globalement que 11,2 % de baisse sur l'ensemble des articles étudiés. Là encore, c'est un mobile de l'an dernier qui perd le plus, l'iPhone 14 avec 24,68 % en moins. Bien sûr, il s'agit uniquement de tendances basées sur une seule plate-forme de vente. L'étude offre cependant des repères intéressants pour mieux se positionner lors d'une revente ou d'un achat d'occasion.