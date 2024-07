SpaceX révèle les détails de son vaisseau pour faire crasher l’ISS sur Terre : spoiler, c’est un monstre de puissance

Nous en savons désormais plus sur le véhicule que SpaceX développe pour désorbiter la Station spatiale internationale. Ce vaisseau surpuissant, basé sur la capsule Dragon, sera chargé de faire entrer l'ISS dans l'atmosphère terrestre de manière contrôlée d'ici la fin de la décennie.

La NASA a sélectionné SpaceX pour développer un vaisseau spatial destiné à désorbiter la Station spatiale internationale en 2030, un projet évalué à 843 millions de dollars. L'ISS, en orbite depuis 1998, approche de la fin de sa vie. Alors que de nouvelles stations spatiales commerciales se profilent à l'horizon, cette dernière devra être détruite en toute sécurité. Un nouveau véhicule, surnommé le Véhicule de Désorbitation des États-Unis (USDV), sera une version surpuissante de la capsule Dragon utilisée aujourd'hui pour transporter des astronautes et du fret en orbite.

La NASA a attribué à SpaceX ce contrat massif en raison de la fiabilité prouvée de son matériel en vol. Le design de l'USDV utilise environ 50% de l'architecture de Dragon actuelle, tandis que l'autre moitié sera entièrement nouvelle, incluant toutes les fonctionnalités de désorbitation. Il sera lancé environ 18 mois avant la fin de vie de l'ISS et restera amarré à la station pendant sa descente progressive vers la Terre.

Le vaisseau de SpaceX en charge du désorbitage de l’ISS possèdera 30 propulseurs additionnels

Lorsque l'ISS atteindra une altitude d'environ 220 kilomètres, l'USDV commencera une série de brûlures pour ajuster sa trajectoire de désorbitation sur une période de quatre jours. Le but est de garantir une rentrée contrôlée dans l'atmosphère terrestre, avec les débris de la station tombant dans une zone océanique inhabitée. SpaceX doit développer un véhicule suffisamment puissant pour gérer les forces de traînée atmosphérique croissantes et assurer une désorbitation précise.

Le design final de l'USDV inclura six fois plus de carburant utilisable et trois à quatre fois plus de capacité de génération et de stockage d'énergie que les capsules Dragon actuelles. Un “tronc” massif sera ajouté pour abriter ce carburant supplémentaire, ainsi que 30 propulseurs Draco additionnels. La collaboration entre SpaceX et la NASA vise à minimiser les débris lors de la désorbitation, avec des fragments de la taille d'un four à micro-ondes jusqu'à celle de petites voitures.

Cette mission de désorbitation de l'ISS s'inscrit dans une transition plus large vers de nouvelles stations spatiales commerciales. La Station Spatiale Internationale, en fin de vie opérationnelle, sera remplacée par des stations comme Starlab. Développée par Voyager Space et Airbus, elle promet de révolutionner l'orbite terrestre basse avec le soutien de SpaceX. Le Starship qui a récemment prouvé qu’il pouvait revenir sur terre en un seul morceau, lancera cette station privée en une seule mission.

Source : SAM.gov