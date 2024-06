La NASA engage SpaceX pour créer un vaisseau spatial qui va désorbiter la Station Spatiale Internationale

La NASA a sélectionné SpaceX pour développer un vaisseau spatial destiné à désorbiter la Station spatiale internationale en 2030. Ce contrat s'élève à 843 millions de dollars. L'ISS approche de la fin de sa vie opérationnelle.

La Station spatiale internationale (ISS) a été un pilier de la recherche et de l'exploration spatiale depuis sa mise en orbite en 1998. Sa conception inter-agence et ses contributions scientifiques en ont fait un modèle de collaboration internationale. Cependant, comme toute installation, elle a une durée de vie limitée.

Alors que de nouvelles stations spatiales commerciales se profilent à l'horizon, l'ISS devra être désorbitée en toute sécurité à la fin de la décennie. La NASA a attribué à SpaceX un contrat de 843 millions de dollars – soit environ 788 millions d’euros – pour développer le véhicule de désorbitation.

Le vaisseau de SpaceX et l’ISS devront se désintégrer dans l'atmosphère

Ce véhicule de désorbitation sera différent de la capsule Dragon de SpaceX. Il sera développé spécifiquement pour cette mission. Contrairement aux autres vaisseaux construits par l’entreprise d’Elon Musk, celui-ci sera exploité par la NASA après son développement. Sa mission principale sera de garantir que la réentrée de l'ISS dans l'atmosphère ne présente aucun danger pour les zones peuplées. Cette tâche est cruciale car la station spatiale et le véhicule vont devoir se désintégrer lors de cette phase. Le vaisseau devra donc assurer une trajectoire précise pour éviter tout impact sur des zones habitées.

La NASA et ses partenaires avaient initialement envisagé d'utiliser un vaisseau Progress de l'agence spatiale russe Roscosmos, mais des études ont révélé la nécessité de créer un nouveau véhicule pour cette manœuvre. Le contrat de lancement pour de cette machine sera annoncé ultérieurement, et il reste à déterminer si les coûts seront partagés entre les agences spatiales impliquées.

Depuis 1998, cinq agences spatiales coopèrent sur l'ISS, et elles partagent la responsabilité de sa désorbitation en toute sécurité. Les partenaires comprennent la NASA, l'Agence spatiale canadienne (CSA), l'Agence spatiale européenne (ESA), l'Agence japonaise d'exploration aérospatiale (JAXA) et Roscosmos. Chacune d’entre elle a contribué à la gestion et au contrôle de l'ISS, faisant de cette station un symbole de coopération internationale et de progrès scientifique.