La Chine bat SpaceX en faisant décoller une fusée d’un genre nouveau

Décollage réussi pour la fusée chinoise Zhuque-2. Un succès doublé d'une première mondiale. Il s'agit de la première fusée alimentée par du méthane liquide et de l'oxygène à quitter la Terre sans incident. Elle dépasse Starship de SpaceX dans la course à l'espace.

Les moteurs se sont allumés hier à 9 heures, heure de Pékin (3 heures du matin chez nous), à la base de lancement de Jiuquan en Mongolie intérieure. Quelques heures plus tard, la fusée Suzaku-2 Yao, ou encore Zhuque-2, atteint son orbite et déploie des satellites scientifiques. Si l'événement est important, c'est parce que la fusée développée par l'entreprise aérospatiale chinoise LandSpace est la première au monde à décoller avec un mélange de méthane liquide et d'oxygène en guise de carburant.

D'autres acteurs de l'industrie se sont déjà essayés à la manœuvre. Au printemps dernier, la société SpaceX d'Elon Musk tentait un lancement d'un vaisseau similaire, appelé Starship. Mais la fusée explosait en vol trois minutes après le décollage. La réussite de la Chine est une révolution dans l'histoire de la conquête spatiale et laisse sur le carreau les autres grands noms du secteur comme Relativity Space ou Blue Origin.

La fusée chinoise carbure au méthane liquide et à l'oxygène

Les avantages de ce nouveau mélange appelé le “méthalox” (méthane plus oxygène) sont multiples comparés au kérosène actuellement utilisé. Déjà le méthane est plus facile à trouver, car il existe en abondance. En l'associant à l'oxygène liquide, on obtient ensuite un carburant plus efficace : à puissance égale, un moteur au méthane consomme moins qu'un modèle alimenté au kérosène.

Il est enfin moins polluant. Après sa combustion, le méthane ne va pas laisser de résidus sur les parois du moteur de la fusée. Le kérosène lui, dépose des traces de carbone qu'il faut nécessairement nettoyer avant de réutiliser l'appareil. Plus besoin avec le méthalox.

La Chine a déjà annoncé qu'elle souhaite produire sa nouvelle fusée en masse. De quoi marquer encore plus son avance sur ses concurrents. De son côté, SpaceX compte bien rattraper son retard rapidement, Elon Musk voulant tenter un nouveau lancement de Starship pendant l'été.

Source : New Atlas