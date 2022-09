SpaceX : la fusée géante Starship d’Elon Musk pourrait décoller dès octobre 2022

Le prochain vol du vaisseau spatial de nouvelle génération d'Elon Musk, le Starship, semble être à quelques mois près depuis plus d'un an maintenant. D’après le PDG de SpaceX, la longue attente pourrait enfin prendre fin dès le mois prochain.

Les fans de SpaceX qui attendent le premier vol d'essai orbital de Starship n'auront peut-être plus à attendre très longtemps. Après une série de retards dans l'obtention de l'autorisation de vol d'essai et la poursuite du développement et des essais des moteurs Raptor, Starship pourrait finalement être lancé dès le mois prochain.

En effet, sur Twitter, le PDG Elon Musk a annoncé qu'il était possible qu'il ait lieu à la fin du mois prochain, car deux boosters et deux vaisseaux distincts seront prêts pour un éventuel lancement d'ici la fin octobre. Cependant, le milliardaire a précisé qu’il est toujours possible que ce délai ne puisse pas être respecté, ajoutant que le premier vol orbital du Starship avait plus de chances d’avoir lieu en novembre.

SpaceX va enfin lancer son énorme fusée Starship en orbite

Cela fait maintenant plus d’un an que SpaceX a réussi à faire atterrir le premier étage de sa fusée Starship avec succès. Cet exploit avait été précédé de nombreux tests infructueux qui s’étaient finis en explosions, mais l’entreprise semble enfin prête à viser l’espace avec Starship.

Plus tôt cette semaine, SpaceX le booster de la fusée a subi une série de tests avec sept moteurs Raptor 2 en même temps, et tous ont été réussis. Le booster B7 compte 33 de ces moteurs, et les images prises sur le site par des observateurs dévoués ont révélé que le test a duré quelques secondes sans aucun incident.

D’ici le lancement, SpaceX continuera de modifier les moteurs de sa fusée, mais ces améliorations ne seront que destinées à assurer la « fiabilité » des engins et à les protéger en cas d’accident. Ces moteurs sont les composants les plus précieux de la fusée, et le risque de les perdre tous à cause d'un accident isolé sur un seul est trop élevé.

Quoi qu’il en soit, si le premier essai de lancement orbital de Starship est un succès, cela marquera une étape importante dans l’exploration spatiale. Pour rappel, Elon Musk vise 2030 pour les premiers vols vers Mars, mais Starship devrait d’ici là être utilisé par la NASA dans le cadre de sa mission Artemis vers la lune.