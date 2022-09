Les prix des RTX 4080 et 4090 iront toujours croissant, on sait presque tout du OnePlus 11 Pro, c’est le récap !

Les prix des RTX 4080 et RTX 4090 ne risquent pas de baisser, la fiche technique du OnePlus 11 Pro n’a presque plus de secrets, la Dynamic Island existe aussi sur Android et elle s’appelle dynamicSpot, c’est l’heure du récap !

Les prix des RTX 4080 et RTX 4090 de Nvidia ne risquent pas de baisser

Les RTX 4080 et RTX 4090 de Nvidia sont des monstres de puissance. Ces performances se paient au prix fort. Si vous pensiez que les cartes graphiques sous architecture Ada Lovelace deviendraient un peu plus abordables avec le temps, détrompez-vous. Jensen Huang, PDG de la compagnie, a confirmé que l’inflation n’est pas la seule explication du prix exorbitant de ses cartes graphiques. Leur prix ne ne fera qu’augmenter. Si vous aviez la moindre hésitation, il le confirme, c’est maintenant qu’il faut acheter.

Plus de détails – RTX 4090 : les prix ne sont pas près de baisser, selon le PDG de Nvidia

Le OnePlus 11 Pro n’a presque plus aucun secret pour personne

Le OnePlus 11 Pro, le fleuron des smartphones du constructeur chinois OnePlus, n’a presque plus de secret pour personne. Le leaker OnLeaks a dévoilé ce qu’il restait à savoir sur le successeur du OnePlus 10 Pro. Saura-t-il faire mieux que ce dernier et gommer ses rares défauts ? De nombreux journalistes n'avaient pas hésité à qualifier le OnePlus 10 Pro de smartphone au meilleur rapport qualité/prix dans le segment du haut de gamme.

Plus de détails – OnePlus 11 Pro : la fiche technique se précise des mois avant le lancement

Les smartphones sous Android aussi ont droit à une Dynamic Island, et elle est gratuite

Les iPhone 14 Pro ont la Dynamic Island et les smartphones sous Android ont le dynamicSpot. L’application programmée par un contributeur de XDA Developers se propose de recréer la déjà célèbre pilule de notification d’Apple. Plus qu’une simple copie, dynamicSpot se révèle plus personnalisable que l’original, et cerise sur le gâteau, elle est gratuite.

Plus de détails – La Dynamic Island de l’iPhone 14 sur Android, c’est possible avec cette app