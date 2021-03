SpaceX enverra 8 touristes autour de la Lune en 2023 et vous pouvez gagner un ticket

Le milliardaire japonais Yusaku Maezawa a donné des détails sur la mission DearMoon, réalisée en partenariat avec SpaceX. Le but est d’emmener huit touristes pour un voyage autour de l’orbite lunaire. Une grande première qui est prévue pour 2023 et qui a de grandes chances d’aboutir. Tout le monde peut postuler pour avoir la chance de faire partie de l’expédition.

Jamais des touristes n’auront été aussi loin. Le projet DearMoon, porté par le milliardaire japonais Yusaku Maezawa, veut emmener une dizaine de personnes autour de la Lune, dont huit touristes triés sur le volet. Une expédition en gestation depuis un moment, mais qui se concrétise un peu plus aujourd’hui. Pour atteindre son objectif, Yusaku Maezawa va utiliser une navette conçue par SpaceX, encore en développement. Elon Musk est bien entendu partenaire du projet, qui sera la première mission touristique d’ampleur pour sa société. Le voyage est prévu pour 2023.

La mission DearMoon a été annoncée en septembre 2018. Yusaku Maezawa avait évoqué ce projet lors d’une conférence au siège de SpaceX. L’idée était d’effectuer un tour de la Lune avant de revenir sur Terre. Un voyage avec 10 à 12 personnes parmi lesquelles six à huit artistes triés sur le volet. Les invités auraient alors dû créer une œuvre d’art sur le thème de leur voyage à leur retour.

SpaceX recherche huit candidats pour son voyage autour de la Lune

Trois ans plus tard, le projet a quelque peu évolué. En effet, il n’est plus question aujourd’hui d’inviter des artistes, mais huit « monsieur et madame tout-le-monde ». Plus précisément, Yusaku Maezawa explique dans une vidéo que n’importe qui créant quelque chose est un artiste. Deux critères sont toutefois requis : être prompt à aider les gens et la société d’une façon ou d’une autre et appuyer les aspirations des autres membres d’équipage. Oui, c’est très vague et cela ressemble plus à du marketing qu’autre chose, mais c’est ce qui est demandé.

Pour le moment, le processus d’application est flou, mais le projet DearMoon dispose d’un site Internet sur lequel on peut s’inscrire avant le 15 mars pour avoir la chance de passer les sélections. Les huit candidats seront sélectionnés dès fin juin et passeront un an et demi à s’entraîner pour la mission jusqu’à son lancement en 2023.

DearMoon propose un voyage de six jours

Dans la vidéo, Elon Musk se dit confiant sur la mission, expliquant qu’il fera tout pour s’assurer que la navette soit prête, et surtout sûre pour le transport humain. D’ailleurs, un nouveau test devrait être fait cette semaine. Si le calendrier est respecté, la petite dizaine de passagers embarquera en 2023 pour la Lune. Pendant six jours, ils entreprendront un voyage qui les mènera jusqu’au satellite, effectueront une orbite et reviendront sur Terre. C’est du gâteau, dit comme ça, mais ce serait un coup de pub immense pour SpaceX, qui serait la première entreprise privée à envoyer des humains si loin de la Terre.

Ce ne sera pas la première mission touristique de SpaceX, puisque la société a annoncé il y a peu vouloir envoyer ses premiers civils dans l’espace dès la fin de l’année. Cela se fera via la fusée Falcon 9 et il ne sera pas question d’aller aussi loin que la Lune. La navette orbitera seulement autour de la Terre pendant quelques jours. C’est le milliardaire Jared Isaacman qui participera à cette mission. Comme Yusaku Maezawa, il va inviter des volontaires pour ce vol, au nombre de trois. A l'heure actuelle, la firme d'Elon Musk “se contente” d'envoyer des astronautes professionnels vers l'ISS.

De son côté, la société Blue Origin de Jeff Bezos continue les essais matériels, mais n’a pour l’instant pas donné de date précise pour les premiers vols habités.

