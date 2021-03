Amazon change son icone mobile pour éviter les blagues de mauvais goût

Amazon vient de changer discrètement l’icône de son application mobile. Une modification mineure, mais indispensable, puisqu’elle est destinée à éviter les blagues de mauvais goût. Certains utilisateurs avaient en effet pointé du doigt que l’ancienne charte graphique pouvait faire penser à la moustache d’un certain dictateur des années 1930.

Concevoir une nouvelle charte graphique ou des icônes est toujours très délicat. Il faut en effet faire attention aux moindres détails, même les plus absurdes. Amazon l’a appris à ses dépends avec son application mobile. Le géant américain a en effet été obligé de changer discrètement son icône, car certains utilisateurs pointaient du doigt qu’elle faisait penser… à Adolf Hitler.

Introduite en janvier, cette nouvelle apparence permet d’illustrer l’application sur Android et iOS. Carrée, elle essaye d’imiter un carton avec sa couleur marron. Cet aspect est renforcé par le dessin qui rappelle à la fois une flèche et un sourire ainsi qu’un petit bout de scotch bleu au sommet. Le ruban adhésif adopte un motif dents de scie pour mieux coller à la réalité.

A lire aussi : le futur siège d'Amazon ressemble à un immense émoji caca

C’est ce point précis qui a posé un problème. En effet, avec un peu d’imagination, on peut y voir une partie du visage du dictateur allemand. Bien entendu, la ressemblance est totalement involontaire et personne n’accuse Amazon de s’en inspirer, mais le rapprochement fait, on ne voit plus que ça.

Amazon taille la moustache

Amazon a alors discrètement pris les devants en changeant tout simplement l’icône. Elle reste très similaire à ce que l’on connait déjà, sauf que le bout de scotch bleu a été changé. Ce dernier fait certes moins réaliste, mais ne rappelle plus la moustache. Le site américain The Verge a remarqué le changement très discret et a contacté Amazon pour en savoir plus. Le géant a esquivé mais a tout de même admis avoir changé son icône :

« Amazon essaye toujours d’explorer de nouvelles façons de combler le consommateur. Nous avons dessiné cette nouvelle icône pour susciter l’anticipation, l’enthousiasme et la joie lorsqu’il débute son shopping sur son téléphone, pour qu’il ressente la même sensation que lorsqu’il voit une boîte sur le pas de sa porte. »

Amazon évite donc toute controverse en changeant son icône, mais aussi en prenant soin d’éviter le sujet. Une stratégie tout à fait compréhensible.

Source : The Verge