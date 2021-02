Jeff Bezos, fondateur d’Amazon, quitte son poste de PDG

Le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, quittera son poste de directeur général dans le courant de l'année pour devenir président exécutif, a déclaré la société mardi. Il sera remplacé par Andy Jassy, qui a travaillé durant 24 ans dans l’entreprise. Celui-ci dirige actuellement Amazon Web Services (AWS).

Jeff Bezos, 57 ans, a fondé Amazon en 1994 et a depuis transformé l'ancienne librairie en ligne en un détaillant d'envergure mondiale qui propose une foule de catégories différentes de produits. L’entreprise est désormais si importante qu’elle possède ses propres avions pour effectuer ses livraisons.

Dans une lettre expliquant son changement de poste pour celui de président exécutif, il mentionne qu’il « restera engagé dans d'importantes activités d’Amazon » et a l'intention « de concentrer son énergie et son attention à de nouveaux produits et projets ». Jeff Bezos s’était récemment fait reléguer à la deuxième place des fortunes mondiales par Elon Musk, avant de finalement reprendre sa place de l’homme le plus riche du monde quelques jours plus tard.

Andy Jassy sera bientôt le nouveau PDG d’Amazon

Jassy, 53 ans, a travaillé chez Amazon pendant une grande partie de son existence et est l'un des lieutenants les plus fiables de Bezos. Durant ses 24 ans au sein de l’entreprise, il a accompagné Jeff Bezos à toutes ses réunions, et a participé à la création d’Amazon Web Services, qu’il dirige depuis 2006.

En quittant le poste de PDG, Jeff Bezos pourra consacrer son énergie à ses autres projets. « J’aurai le temps et l'énergie nécessaires pour me concentrer sur le Day 1 Fund, le Bezos Earth Fund, Blue Origin, The Washington Post et mes autres passions », a-t-il écrit. « Je n'ai jamais eu autant d'énergie, et il ne s'agit pas de prendre ma retraite. Je suis super passionné par l'impact que je pense que ces organisations peuvent avoir ».

Ces dernières années, Bezos avait déjà pris du recul par rapport à son rôle quotidien de gestionnaire des affaires d'Amazon. En effet, il se concentrait sur des projets à plus long terme au sein de la société et sur ses projets extérieurs. La Bezos Earth Fund par exemple est un fonds de 10 milliards de dollars pour financer toute initiative pouvant aider à préserver et protéger le milieu naturel. Il s’agit d’un des projets les plus importants du milliardaire américain, qui entend bien enrayer le réchauffement climatique.

Source : nytimes