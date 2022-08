SpaceX : Elon Musk veut créer une ville totalement autonome sur Mars d’ici 20 ans

Si le rapport entre Elon Musk et la conquête spatiale ne date d'hier, le patron de SpaceX pense que l'Homme sera en mesure de coloniser Mars d'ici 20 ans. Il affirme que la ville ainsi créée sera totalement autonome et que qu'une nouvelle civilisation pourra ainsi prospérée sur la planète située à 54,6 millions de km de la Terre.

Elon Musk l'évoquait il y a quelques mois : d'ici une dizaine d'années, l'Humanité s'envolera pour Mars. Le PDG de Tesla et de SpaceX y croit toujours dur comme fer et explique même qu'une civilisation sera mise en place dans les vingt années qui s'écouleront après la venue de l'Homme sur la planète rouge.

Plus récemment, Elon Musk expliquait que le nombre d'habitants sur la planète rouge devrait très rapidement croître. “20 ou 30 ans après le premier atterrissage humain et selon une croissance exponentielle du nombre de lancements, cela suppose un envoi de 100 000 personnes à chaque lancement et environ 1 million de personnes au total.”

Elon Musk veut coloniser Mars et construire une ville autosuffisante

Le groupe Tesla Owners Silicon Valley (qui n'appartient pas à la compagnie, il s'agit simplement d'un “club de passionnés”) a posté ce dimanche 14 août 2022 un tweet dans lequel le projet de conquête spatiale d'Elon Musk est mis en avant. Sur l'une des deux photos qui agrémentent le tweet et qui date de 2002, on voit le chef d'entreprise milliardaire danser et jouer des maracas, entouré de quelques employés et de musiciens. Sur la seconde photo, 20 ans plus tard, une autre photo montre le décollage d'une fusée SpaceX.

2002: How it started vs 2022: How’s it going @elonmusk pic.twitter.com/VVcWvZemGb — Tesla Owners Silicon Valley (@teslaownersSV) August 14, 2022

Le groupe de fans s'enquiert alors de l'évolution du projet. Ce à quoi Elon Musk répond : “J'espère qu'il y aura une ville autosuffisante sur Mars d'ici 20 ans !“. Si Elon Musk estimait il y a peu que l'homme pourrait s'envoler pour Mars d'ici 10 ans et que 20 ou 30 années lui suffiraient pour coloniser la planète, il semble qu'il raccourcisse désormais les délais.

Elon Musk, qui croit dur comme fer à son projet, continue à évoquer très régulièrement des expéditions sur la planète rouge. Ainsi, l'homme le plus riche de la planète a aussi tweeté une photo sur laquelle on voit un chantier et un gigantesque appareillage. Elon Musk explique que “ce sera sur Mars un jour”.