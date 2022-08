Le prix des cartes graphiques en chute libre, Xiaomi présente son MIX Fold 2, c’est le récap’ de la semaine

Le tarif des cartes graphiques continue de baisser, le MIX Fold 2 est le smartphone pliable le plus fin au monde, le « Kia Challenge » toujours actif sur TikTok, c’est le récap’ de la semaine.

Alors qu’un papa aurait dû surveiller davantage la consommation de forfait de son enfant lors de son passage en Andorre, un établissement de restauration a eu la mauvaise surprise de voir ses données confidentielles partagées sur M6. Sur TikTok, le « Kia challenge » pousse toujours au vol avec ce défi qui consiste à dérober certains modèles Hyundai et Kia. Enfin, tandis que Xiaomi lance son MIX Fold 2 qui devrait séduire les amateurs de smartphones pliables, le prix des cartes graphiques continue de baisser aux États-Unis.

M6 met en danger les informations personnelles d’un bar

Si vous étiez devant votre poste de télévision dimanche 31 juillet pour regarder l’émission Capital sur M6, vous avez peut-être constaté que la chaîne a malencontreusement partagé les données confidentielles d’un bar français. En effet, l’un des reportages a révélé les résultats financiers de l’établissement de restauration et n’a pas dissimulé son adresse Web, permettant à n’importe quel internaute d’éditer le document. N’hésitez pas à jeter un œil à notre actu si vous souhaitez savoir comment limiter les accès d’un tableau Google Docs ou d’un document.

Attention au hors-forfait si vous passez en Andorre

Il n’aura fallu qu’une journée en Andorre à ce père de famille pour voir sa facture téléphonique exploser. En effet, après avoir prêté son smartphone à ses enfants pour qu’ils regardent des dessins animés, le jeune homme a reçu un SMS l’avertissant que sa facture s’élevait à 5400 euros pour une consommation hors Europe de 400 Mo. L’opérateur a heureusement levé la sanction, reconnaissant que le conseiller au service clientèle aurait dû désactiver la consommation de données hors Europe après 50 euros de hors-forfait.

La RTX 3090 voit son prix baisser de 1000 dollars

Alors que le prix des cartes graphiques continue de s’effondrer, la RTX 3090 Ti a atteint un record en baissant de 1000 dollars d’un coup aux États-Unis. C’est FrameChasers qui a partagé cette information sur Twitter, révélant que le modèle FTW3 Gaming était désormais disponible à 1150 dollars sur le site de Nvidia. Il est probable que le constructeur cherche actuellement à écouler ses stocks afin de faire de la place aux RTX 4000.

Le « Kia Challenge » menace votre Hyundai

TikTok fait à nouveau parler de lui avec un nouveau défi qui consiste à voler certains modèles Hyundai et Kia. Le « Kia Challenge » explique aux utilisateurs comment parvenir à dérober les véhicules et encourage les voleurs à se filmer dans des virées à grande vitesse. Les modèles Kia de 2022 sont épargnées grâce à leur technologie antivol. En attendant que TikTok parvienne à renforcer sa détection des défis illégaux, on vous invite à surveiller votre véhicule.

Xiaomi : le MIX Fold 2 devient le smartphone pliable le plus fin au monde

Xiaomi a profité de sa conférence en Chine pour présenter son MIX Fold 2. Amateurs de smartphones pliables, ce nouvel appareil pourrait vous séduire. En effet, le MIX Fold 2 est encore plus puissant que son prédécesseur mais a surtout l’avantage de ne mesurer que 5,4 mm d’épaisseur. Le nouveau smartphone haut de gamme, qui devient donc l’appareil pliable le plus fin au monde, ne sera malheureusement pas commercialisé en France.

Nos tests de la semaine

L’Inspiron 16 7610 est particulièrement bien équilibré

Avec son nouveau portable baptisé Inspiron 16 7610, Dell propose un laptop de qualité dont on adore l’équilibre de la configuration et l'intégration d'une puce RTX 3050. Outre un temps de charge beaucoup trop long et une webcam 720p, l’Inspiron 16 7610 délivre des performances respectables et devrait séduire les utilisateurs en quête d’un ordinateur au look sobre et au bon rapport qualité/prix. L'Inspiron 16 7610 est disponible à partir de 1499 euros sur le site de Dell ou chez les revendeurs courants.

4/5 pour la Mercedes EQE 350+

Lors de notre test, nous avons apprécié conduire la Mercedes EQE 350+. Cette berline offre une très bonne gestion électrique, une aide à la conduite automobile efficace et un très bon confort global. Cela étant dit, on regrette que Mercedes n’ait pas pris le soin de fignoler le design de son véhicule et que le coffre soit si petit. À noter que le tarif de ce modèle pourrait en refroidir plus d’un puisque la version de base est disponible à partir de 75 000 euros.

On vous dit tout des Samsung Galaxy Z Fold4 et Z Flip4

À peine dévoilés par Samsung, Phonandroid a eu l’opportunité de tester les nouveaux Galaxy Z Fold4 et Z Flip4. Les deux appareils pliables sont plus compacts et légers que leurs prédécesseurs. Alors que le Z Fold4 s’ouvre comme un livre, le Z Flip4 s’utilise comme un poudrier. Les deux smartphones seront disponibles en précommande entre le 10 et le 25 août avant d’être commercialisés le 26 août. On vous invite à lire notre actu dédiée pour tout savoir des futurs flagships pliables du géant sud-coréen.

