Souris sans fil pour PC/Mac : la Logitech M330 Silent Plus est à bas prix

Vous avez besoin d'une souris sans fil de type Bureautique, tout en ayant un budget maximal de 20 euros ? Profitez vite de ce bon plan pour acquérir la Logitech M330 Silent Plus qui est à seulement 15,50 euros chez Amazon.

Les produits high-tech de la marque Logitech sont à l'honneur chez Amazon, à l'occasion de la Brand Week Logitech. Au cours de cet événement, des casques, des tapis de souris, des claviers ou encore des souris sans fil sont en promotion.

Parmi les souris sans fil, on retrouve notamment la Logitech M330 Silent Plus qui est à bas prix sur le site du géant de l'e-commerce. Le modèle en question est proposé au tarif de 15,50 euros au lieu de 22,81 euros ; soit 7 euros moins cher par rapport au dernier prix constaté sur Amazon. Pour information, il s'agit d'un article éligible à la livraison gratuite en point relais puisque le montant du produit est inférieur à 25 euros d'achat.

Livrée avec un nano récepteur USB et alimentée par une pile AA, la M330 Silent Plus de Logitech est compatible avec les ordinateurs tournant sous Windows, Mac, Chrome OS et Linux. L'accessoire embarque une technologie de suivi optique avancée pour convenir à tous les types de surface, trois boutons, une roulette de défilement en 2D et une portée sans fil de 10 mètres via le Bluetooth. Enfin, la souris sans fil mesure 38 x 68 x 105 millimètres et pèse environ 90 grammes.