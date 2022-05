Sony WH-100XM5 : la boîte du casque confirme le nouveau design plusieurs mois avant sa sortie

Sony s’apprête à lancer un nouveau caque Bluetooth haut de gamme WH-1000XM5, qui succèdera directement au WH-1000XM4 de 2021. Le nouveau design vient d’être confirmé par des photos volées de la boîte.

Il y a quelques jours, Technik News partageait les premières images officielles du prochain casque de Sony. On pouvait découvrir que le casque allait proposer un nouveau design plus moderne, qui remplacera l’ancienne esthétique qui n’avait pas changé depuis quelques générations. Plusieurs mois avant le lancement prévu en août prochain, un internaute a déjà pu prendre en main la boîte du casque, confirmant au passage le nouveau design, mais également quelques caractéristiques techniques.

Sur Reddit, un utilisateur nommé u/Chez5160 a partagé quelques images de l’emballage du casque. On découvre qu’il s’agirait d’une version française, puisqu’on retrouve des indications en français telles que « Conçu pour iPhone et iPod » et « Alexa intégré » sur un des côtés de la boîte. Comme certains exemplaires semblent déjà se balader dans la nature, il ne serait pas étonnant de voir d’autres utilisateurs poster des photos du casque au cours des prochaines semaines.

Quelles caractéristiques techniques pour le casque ANC de Sony ?

Comme le dévoile le packaging, le prochain casque Sony WH-1000XM5 va proposer une autonomie de 30 heures, ce qui est identique à la génération précédente Sony WH-1000XM4 que nous avions pu tester. On découvre également la mention « Indistry leading Noice Canceling », qui indique que Sony a encore une fois amélioré sa technologie d’annulation de bruit active. Il devrait donc de nouveau surpasser ses concurrents tels que le AirPods Max ou encore le Bose QuietComfort 45.

Sans surprise, on retrouvera comme la génération précédente deux assistants personnels intégrés : Alexa et Google Assistant, mais aussi les technologies 360 Reality Audio et Hi-Res Audio. La recharge se fera toujours via USB-C, et celle-ci pourrait même être un peu plus rapide que la génération précédente. Pour ceux qui sont souvent à court de batterie, le casque conserve sa prise jack pour le connecter à un autre appareil en filaire.

L’utilisateur u/Chez5160 a annoncé sur Reddit que le lancement du casque est prévu au mois d’août, soit dans trois mois. Il est donc assez étonnant de voir le casque déjà circuler dans la nature. On espère que le nouveau design ne sera pas accompagné par une augmentation de prix, puisque le Sony WH-1000XM4 avait déjà été lancé à un prix élevé de 379 euros l’année dernière. Le prochain casque de Sony sera probablement accompagné par une nouvelle paire d’écouteurs sans fil haut de gamme : les Sony WF-1000XM5.

Source : Reddit