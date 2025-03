Sony WH-1000XM5 : Boulanger casse le prix du casque sans fil, profitez-en vite !

Avant l'arrivée des beaux jours de la saison printanière, Boulanger a pris la décision de casser le prix du Sony WH-1000XM5. Le très bon casque sans fil à réduction de bruit fait en effet l'objet d'une belle réduction de 130 euros.

Nous vous invitons à prendre la direction du site Boulanger où l'enseigne française spécialisée dans le domaine du high-tech propose le Sony WH-1000XM5 à prix cassé. Disponible en plusieurs coloris au choix, le casque sans fil de la marque nippone passe de 399,99 euros à 269,99 euros grâce à un cumul de réductions.

La remise globale de 130 euros s'effectue de cette manière : une première remise immédiate de 17 % de la part de Boulanger, une deuxième remise de 30 euros pour les clients actuels ou nouveaux membres du Club (l'adhésion au Club est gratuite) et une troisième remise de 30 euros avec le coupon AUDIO10. Le code promotionnel en question doit être saisi manuellement au cours de l'étape du panier.

L'excellent casque Sony WH-1000XM5 est bradé chez Boulanger

Présenté par Sony durant le mois de mai 2022, le successeur du WH-1000XM4 embarque l'une des meilleures réductions de bruit du marché (ANC) grâce à la présence de quatre microphones présents sur chaque oreillette. Compatible avec le Bluetooth, les assistants vocaux et la technologie HI-Res audio, le Sony WH-1000XM5 est utilisable pendant une durée maximale de 40 heures via une batterie rechargeable en Lithium-ion. Avec la charge rapide, un temps de chargement de trois minutes en USB-C permet au casque de bénéficier d'une autonomie supplémentaire de 60 minutes.

Concernant les fonctionnalités de l'appareil, celui-ci dispose de la pause automatique de la lecture qui s’active lorsqu'il est retiré des oreilles. On trouve également la fonction Speak To chat ou bien encore des contrôles tactiles pour modifier, entre autres, le volume d’un simple geste. Enfin, le casque Sony WH-1000XM5 est accompagné d'un étui de transport pliable, d'un câble jack long de 1,2 mètre et d'un câble USB.