Sony WF-C500 : ces écouteurs avec une autonomie monstre passent à petit prix !

D’excellents écouteurs sans fil à 49,99€ seulement ? Ce n’est pas tous les jours que vous trouverez un modèle pas cher avec un son de qualité ! Les Sony WF-C500 sont actuellement en promotion chez Boulanger. Profitez-en pour vous équiper à prix réduit.

Boulanger fête ses 70 ans d’existence. Et pour fêter ça, l’entreprise française affiche des remises exceptionnelles sur son site. Vous pouvez ainsi faire le plein de bons plans jusqu’au 31 octobre. Après le pack Galaxy S24 à prix cassé, c’est au tour des écouteurs Sony WF-C500 de voir leur prix baisser. Ces écouteurs intra-auriculaires sans fil passent ainsi de 59,99€ à 49,99€.

Les Sony WF-C500 sont des écouteurs true wireless particulièrement agréables à porter. En effet, ils sont suffisamment légers pour être portés toute la journée sans gêne. Vous disposez d’ailleurs de 3 paires d’embouts différents pour coller au mieux à votre morphologie.

Malgré leur petit prix, les WF-C500 profitent d’une conception robuste. Ils sont d’ailleurs certifiés IPX4, ce qui signifie qu’ils sont résistants aux éclaboussures et à la transpiration.

Au niveau du son, on retrouve la touche unique de Sony chez les WF-C500. On a ainsi un son riche et détaillé particulièrement bien équilibré, tant au niveau des graves que des médiums. Vous pouvez utiliser l’application Headphones Connect pour régler l’égaliseur.

La présence de boutons directement sur les WF-C500 vous donne la possibilité entre autres de contrôler vos écouteurs pour passer d’un morceaux à l’autre, régler le volume, mais aussi d'accéder à l'assistant vocal de votre smartphone. Enfin, le gros atout de ce modèle est son autonomie. Vous profitez en effet de 10 heures d’écoute en continu + 10 heures grâce au boitier. Grâce à la recharge rapide, vous récupérez une heure d’utilisation en seulement 10 minutes de recharge.