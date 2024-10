Galaxy S24 : le smartphone Samsung est à prix cassé, avec les Buds 3 offerts

Vous voulez vous offrir l’un des meilleurs smartphones Android avec des écouteurs de qualité ? Boulanger vous propose une super offre sur le pack Galaxy S24 + Buds 3 à l’occasion de son mois anniversaire.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Pour fêter ses 70 ans d’existence, Boulanger propose des remises exceptionnelles sur son site. Vous avez jusqu’au 31 octobre pour trouver votre bonheur parmi une multitude de produits high-tech. On a épluché toutes les promotions en cours pour vous dégôter les meilleures offres à ne pas manquer.

On commence avec un pack vendu en exclusivité chez Boulanger. Il comprend le smartphone Samsung Galaxy S24 dans un coloris noir avec 128 go de stockage ainsi que les écouteurs Galaxy Buds 3 argent offerts. Vendu à 899,99 euros, ce pack vous permet déjà de faire 179 euros d’économie, soit la valeur des écouteurs. Mais ce n’est pas tout puisque vous avez en plus 100 euros de bonus rachat qui s’applique directement à votre panier. Le prix de ce pack peut ainsi descendre à seulement 799,99 euros.

GALAXY S24 ET BUDS 3 : LE MEILLEUR DE SAMSUNG À PRIX RÉDUIT

Le Galaxy S24 fait partie des modèles haut de gamme de Samsung. À la fois puissant et polyvalent, il adopte un design en titane pour être plus léger et plus solide.

Pour la partie technique, le Galaxy S24 est doté du performant SoC maison Exynos 2400. Il dispose en outre d’un magnifique écran AMOLED de 6,2 pouces avec une définition Full HD+ (2340 x 1080 pixels). Côté photo, on retrouve sur le S24 trois capteurs arrière de 50 + 12 + 10 MP et un capteur frontal de 12 MP. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Samsung Galaxy S24 ici.

En ce qui concerne les écouteurs Buds 3, ce sont des modèles intra-auriculaires avec réduction active de bruit qui profitent des technologies Galaxy AI et Bluetooth 5.4. Certifiés IP57, ils sont parfaits pour faire du sport. Enfin, ils offrent une autonomie pouvant aller jusqu'à 30 heures d'utilisation.