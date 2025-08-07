Sony WF-1000XM5 : Boulanger brade les très bons écouteurs sans fil à un super prix

Les Sony WF-1000XM5 vous ont récemment tapé dans l'oeil ? Chez Boulanger, sachez que les très bons écouteurs sans fil bénéficient d'une double réduction intéressante de la part du site e-commerce français.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Jusqu'au lundi 11 août 2025, Boulanger vous permet d'avoir les Sony WF-1000XM5 à un super prix. Disponibles dans un coloris noir, les écouteurs sans fil de la marque japonaise sont à 206,10 euros au lieu de 229 euros grâce au coupon AUDIO10 qui donne droit à 10 % de remise. En plus de la réduction, le site marchand propose un bonus de reprise de 30 euros à valoir sur un ancien appareil. En prenant en compte cette autre remise, les WF-1000XM5 reviennent alors à 176,10 euros.

Sortis au cours de l'été 2023, les successeurs des WF-1000XM4 disposent d'un processeur V2 garantissant une meilleure réduction de bruit. Au niveau de l'autonomie, les Sony WF-1000XM5 peuvent être utilisés pendant une durée maximale de 24 heures grâce au boitier de recharge fourni. Compatible avec la recharge sans fil et rapide, les écouteurs sans fil obtiennent 60 minutes d'écoute supplémentaire après un temps de charge de trois minutes seulement.

Les futurs propriétaires des WF-1000XM5 de Sony auront la possibilité de retrouver la compatibilité avec les assistants vocaux comme Alexa, Google Assistant et Siri, ainsi que la technologie sans fil Bluetooth 5.3. Pour en savoir davantage sur les écouteurs, vous pouvez lire notre article dédié au test des Sony WF-1000XM5.