Sony veut s’attaquer à Tesla et dévoile la Vision-S 02, son premier SUV électrique

Sony vient de présenter la Vision-S 02, un nouveau prototype de voiture électrique, lors du CES 2022. Avec ce premier SUV embarquant une connexion 5G et un centre de divertissement similaire à celui des Tesla, le géant japonais confirme ses ambitions sur le marché de la mobilité électrique.

Sony a profité du CES 2022 pour lever le voile sur la Vision-S 02, un nouveau prototype de voiture électrique. Cette fois, il s'agit d'un SUV (sport utility vehicle). Comme la première génération, ce nouveau concept car s'appuie sur la plateforme EV/cloud et embarque une kyrielle de capteurs. On y retrouve notamment des capteurs LiDAR et ToF (Time of Flight) pour aider la voiture à appréhender son environnement.

Pour mémoire, Sony a présenté la première Vision-S lors du CES 2020. Bardée de capteurs, la berline électrique avait fait sensation lors du salon de la technologie de Las Vegas. Face à l'engouement, le géant nippon est rapidement passé de la théorie à la pratique en annonçant les premiers essais sur la voie publique.

Sony envisage de se lancer sur le marché des voitures électriques

Depuis le début de l'année dernière, le bolide électrique de Sony est activement testé sur les routes, notamment en Autriche. Sony assure avoir également réalisé des “essais de conduite 5G en avril 2021”. Dans le cadre de cette expérimentation, la voiture a été pilotée à distance par le biais d'une liaison 5G reliant Tokyo et l'Allemagne en temps réel.

Une connexion 5G a également été ajoutée à la Vision-S 02. Dans le communiqué dédié au SUV, Sony annonce avoir mis au point un écran de divertissement qui permettra de jouer à jeux PlayStation à distance en streaming depuis une console, comme la PS5, restée à la maison. Cet écran rappelle celui des derniers bolides de Tesla.

Dans la foulée de l'annonce, Sony a surtout révélé son intention de se lancer sur le marché de la voiture électrique. Le groupe japonais créera d'ailleurs une filiale baptisée Sony Mobility au printemps 2022 pour mener à bien le projet. Jusqu'ici, l'entreprise s'était bornée à imaginer des concept car innovants sans jamais se lancer dans la commercialisation de véhicules.

“Nous explorons un lancement commercial du véhicule électrique de Sony”, a confirmé Kenichiro Yoshida, président du conseil d'administration de Sony, dans un communiqué. La nouvelle filiale de Sony ne se contentera donc pas de vendre ses innovations à des constructeurs automobiles. Dans les années à venir, Sony pourrait bien venir menacer l'hégémonie de Tesla sur le marché de l'électrique.