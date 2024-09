Sony tease subtilement la PS5 Pro en image, il fallait le voir

Alors que tout le monde attend une annonce officielle dans les prochains jours, Sony tease en toute discrétion l'existence de la PS5 Pro à l'occasion des 30 ans de la PlayStation.

Les aficionados de consoles de salon pourraient bien marquer le mois de septembre 2024 d'une pierre blanche. Si les dernières rumeurs se vérifient, Nintendo devrait enfin annoncer la Switch 2, tandis que Sony est attendu au tournant avec la révélation de la PS5 Pro avant octobre. La successeure de la Switch est encore bien mystérieuse, mais c'est beaucoup moins le cas pour la version améliorée de la PlayStation 5. De nombreux détails ont fuité concernant cette dernière et nous avons déjà une bonne idée de ce qu'elle aura sous le capot.

En terme de puissance graphique par exemple, la plupart des sources s'accorde pour dire que la PS5 Pro sera équivalente à une carte graphique AMD RX 7700 XT, ou une Nvidia RTX 4060 Ti. Sa gestion du ray tracing et sa technologie PSSR, équivalent du DLSS ou du FSR, assureront des graphismes de qualité et une expérience de jeu fluide. Sony n'a plus qu'à confirmer tout cela afin de mettre l'eau à la bouche des impatients. À défaut de fiche technique, le constructeur a enfin reconnu l'existence de la PS5 Pro.

Voici comment Sony dévoile la PS5 Pro sans nous le dire

Afin de célébrer les 30 ans de la PlayStation première du nom (elle est sortie le 3 décembre 1994 au Japon), Sony publie un billet de blog décrivant comment la firme compte fêter l'événement. Vous pouvez par exemple écouter une playlist spécialement conçue pour l'occasion sur Spotify.

Mais ce qui nous intéresse vraiment ici se situe au niveau de l'illustration de l'article du fabricant. On peut y voir en fond les formes des boutons de la manette PlayStation, un triangle, un rond, un carré et une croix. Maintenant, regardez bien le symbole en plein milieu de l'image, entouré en rouge ci-dessous.

Ce rectangle barré par quelques lignes vous dit quelque chose ? Normal : c'est exactement le design de la PS5 Pro tel qu'il a été révélé à la fin du mois d'août. Impossible d'y voir une simple coïncidence, surtout vu la position centrale de l'icône sur l'image. Il est donc fort probable que nous ayons bien droit à une annonce officielle de la console courant septembre.