La PS5 Pro annoncée dans quelques jours avec de belles améliorations graphiques ?

La PS5 Pro devrait être annoncée par Sony d'ici très peu de temps. Avec son GPU plus puissant, la technologie PSSR pour booster les fps et du véritable ray tracing, il pourrait s'agir de la console qu'aurait dû être la PS5.

Quatre ans après la sortie de la PS5, Sony s'apprête à lancer sur le marché un modèle de milieu de génération, la PS5 Pro. De quoi encore renforcer sa domination sur le segment des consoles de salon, alors que Xbox semble avoir abandonné momentanément la bataille pour se concentrer sur sa prochaine génération de hardware, qui pourrait arriver dès 2026.

De nombreux indices pointent vers une communication imminente de Sony pour sa PS5 Pro. D'abord, le design de la console a fuité il y a quelques jours. Ensuite, une fuite provenant de 4chan évoque une annonce de Sony pour le 9 septembre 2024. Cela aurait du sens, la PS4 Pro ayant été révélée le 7 septembre 2016, pour une commercialisation à partir du 10 novembre de la même année. Mais le constructeur japonais va peut-être revoir ses plans à cause de l'actualité chargée : Apple prévoit sa keynote de rentrée le 9 septembre, tandis qu'un débat entre Kamala Harris et Donald Trump aura lieu le 10 septembre dans le cadre des élections présidentielles aux États-Unis.

Ray-tracing, mise à l'échelle de l'image et performances brutes boostées

Il est en tout cas très probable que la PS5 Pro soit dévoilée au cours de ce mois. Nous n'attendons pas de grands changements sur la partie CPU de la console, mais le GPU devrait se montrer bien plus performant. Le leaker Kepler_L2 fait savoir que la PS5 Pro aura une puissance graphique à peu près semblable à une AMD RX 7700 XT.

Si vous êtes plus à l'aise avec les références de chez Nvidia, sachez que cette carte graphique de milieu de gamme se positionne à peu près au même niveau qu'une RTX 4060 Ti. Mais comme vous le savez, les développeurs peuvent optimiser leurs jeux bien plus facilement sur console que sur PC, puisqu'il y a bien moins de configurations techniques à prendre en compte.

Le GPU de la PS5 se rapproche plus des performances d'une Radeon RX 5700. La PS5 Pro s'annonce donc bien plus puissante, sans parler de sa gestion du ray tracing et de sa technologie PSSR, équivalent du DLSS ou du FSR, capable de booster encore le nombre d'images par seconde affichées à l'écran. Il faudra tout de même attendre de voir si les développeurs en tirent réellement parti : on se souvient que Sony a tenté de vendre sa PS5 comme une console 8K.