Sony révèle le prix de sa TV 8K, WhatsApp permet d’appeler 7 contacts en vidéo, Fortnite débarque sur le Play Store, le récap

Sony a finalement levé le voile sur le prix de sa TV 8K ultra haut de gamme, WhatsApp permet désormais d’appeler 7 contacts en vidéo et Fortnite est enfin disponible sur le Google Play Store…On fait le point sur l’actualité récente. Suivez le guide !

Confinés jusqu’au 11 mai 2020, vous vous êtes plongés dans les séries et les films du catalogue Netflix ou les derniers jeux gratuits du PlayStation Plus, dont Uncharted, et vous n’avez pas trouvé le temps de suivre l’actualité du moment en notre compagnie. Pas de panique chers lecteurs, on vous raconte tout ce que vous avez raté dans notre récapitulatif quotidien. Suivez le guide !

Sony dévoile le prix du Z8H, son téléviseur 8K haut de gamme… et ça fait mal !

Présenté au CES de janvier dernier, le Z8H est un téléviseur 8K HDR basé sur une dalle LED. Il est doté du nouveau processeur d’image X1 Ultimate et de la compatibilité avec AirPlay 2 et HomeKit. Aux Etats-Unis, Sony commercialisera la télévision au prix de 6999,99 dollars en version 75 pouces et de 9999,99 dollars en version 85 pouces.

WhatsApp : vous pourrez bientôt appeler en vidéo jusqu’à 7 personnes en même temps

WhatsApp permet enfin d’appeler 7 personnes lors d’un appel vidéo. Pour ça, il suffit d’installer la bêta 2.20.133 sur Android et la bêta 2.20.50.25 pour iOS. Cette fonctionnalité tombe évidemment à pic en pleine période de confinement. Pour l’heure, on ignore quand l’option sera disponible dans la version stable de WhatsApp.

Fortnite est enfin disponible sur le Play Store : Epic a cédé face à Google

Depuis son arrivée sur Android en 2018, Fortnite était uniquement disponible du site officiel d’Epic Games. Sans surprise, le studio ne souhaitait pas payer Google pour pouvoir proposer le jeu sur la boutique. Finalement, Fortnite a fait une entrée inattendue sur le Play Store. Epic Games a donc cèdé aussi exigences de Google.

