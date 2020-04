Sony dévoile le prix du Z8H, son téléviseur 8K haut de gamme… et ça fait mal !

Sony commence d’annoncer le prix des nouveautés que la marque a dévoilées en janvier dernier, notamment son téléviseur Z8H haut de gamme, doté d’une définition 8K. Cette dernière sera en vente outre-Atlantique au prix de départ de 7000 dollars. Le montant que Sony demandera pour le modèle 4K OLED n’a pas encore été annoncé.

En janvier dernier, à l’occasion du CES de Las Vegas, Sony a présenté une belle collection de nouvelles télévisions. Avec elle, la marque japonaise n’a pas manqué d’ambition, notamment sur le segment haut de gamme avec deux modèles emblématiques : le Z8H et le A8H. Ce sont deux modèles haut de gamme qui se distinguent grâce à une définition élevée pour le premier et une technologie d’affichage premium pour le second.

En effet, le Z8H est un téléviseur 8K HDR basé sur une dalle LED. Et le A8H est le premier téléviseur OLED 4K de Sony. Deux autres détails sont à retenir (parmi de nombreux points techniques avancés par Sony en janvier) : les deux téléviseurs sont équipés du nouveau processeur d’image X1 Ultimate et de la compatibilité avec AirPlay 2 et HomeKit, deux technologies signées Apple. Ces téléviseurs connectés fonctionnent toujours sur Android TV, pour ceux que cela inquiète.

A partir de 7000 dollars

En ce début de semaine, Sony a dévoilé le prix de l’un de ces deux produits. Il s’agit du Z8H (signe que le prix ostentatoire du A8H n’est pas encore prêt à être officialisé en ces temps de crise). Attention, les prix concernent les États-Unis. Ils sont donc en dollars et la parité ne sera certainement pas respectée, comme toujours. La Z8H sera donc vendue à 6999,99 dollars en version 75 pouces (74,5 pouces très exactement) et à 9999,99 dollars en version 85 pouces (84,6 pouces plus précisément). Les deux tailles seront en vente dans le courant de l’été outre-Atlantique.

Sony profite aussi pour annoncer les prix de ces autres modèles 4K plus abordables. L’abordable X800H sera proposé de 600 à 2800 dollars selon la taille (de 43 pouces à 85 pouces). Le milieu de gamme X900H sera proposé de 1200 dollars à 3500 dollars (de 55 à 85 pouces). Enfin, le premium X950H, certifié Netflix, sera vendu de 1000 à 4500 dollars (de 49 à 85 pouces). Certaines tailles sont déjà disponibles tandis que l’arrivée des autres est attendue progressivement dans les prochains mois.

