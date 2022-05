Sony LinkBuds S : les écouteurs ANC les plus petits et légers au monde

Sony va dévoiler de nouveaux écouteurs sans fil Bluetooth, les LinkBuds S. Ceux-ci se démarqueront de la concurrence grâce à leur poids et leur taille, puisqu’ils seront vraisemblablement les plus petits et légers du marché.

Le leaker Roland Quandt a dévoilé sur WinFuture les caractéristiques techniques des prochains LinkBuds S, des écouteurs True Wireless de milieu de gamme de Sony. Contrairement aux LinkBuds sortis plus tôt cette année, ces derniers seront compatibles avec la technologie d’annulation de bruit active (ANC), et s’annoncent beaucoup plus discrets que la concurrence.

En effet, WinFuture indique que les LinkBuds S seront les écouteurs ANC les plus légers et les plus petits au monde, puisqu’ils ne pèseront chacun que 4,8 grammes. En comparaison, ses concurrents principaux tels que les AirPods Pro, les Beats Studio Buds ou encore les Galaxy Buds Live sont tous plus lourds, à respectivement 5,4 grammes, 5,1 grammes et 5,6 grammes.

Les LinkBuds S sont si légers que vous allez les oublier dans vos oreilles

Les LinkBuds S s’annoncent donc plus léger que leurs rivaux, mais il est probable qu’une si petite différence de poids soit compliquée à remarquer. En plus de leur annulation de bruit active, les LinkBuds S disposent d'un son haute résolution et de haut-parleurs de 5 mm (beaucoup plus petits que les haut-parleurs de 12 mm que l'on trouve dans les LinkBuds standard) ainsi que d'une autonomie légèrement supérieure. Les LinkBuds S peuvent offrir jusqu'à 20 heures d'écoute avec l'étui de chargement ou jusqu'à six heures sans (avec l'ANC activé, 9h sans ANC), contre 17,5 heures d'autonomie avec l'étui et 5,5 heures sans pour les LinkBuds classiques.

On peut également noter que les écouteurs emprunteront la fonction Speak-To-Chat du WF-1000XM4, qui arrête automatiquement la lecture de la musique dès que vous commencez à parler à quelqu'un. La fonction Adaptive Sound Control, qui ajuste automatiquement le son en fonction de votre environnement, sera également de la partie. Enfin, les LinkBuds S de Sony seront certifiés IPX4, ce qui les rendra résistants à la sueur et à l'eau, et prendront en charge la norme Bluetooth 5.2.

Sony devrait dévoiler le LinkBuds S au prix de 199,99 dollars aux États-Unis et de 199 € dans la zone euro. Les écouteurs pourraient être officiellement annoncés dès aujourd’hui à 18 heures, heure française. Ils seront disponibles en trois couleurs : Noir, Blanc, et Beige.

Source : WinFuture