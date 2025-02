Sony LinkBuds Fit : les écouteurs à réduction de bruit sont à -50 % chez Boulanger

Boulanger propose une belle affaire à saisir sur une paire d'écouteurs à réduction de bruit de la marque Sony. Durant tout ce week-end, les Sony LinkBuds Fit bénéficient d'une réduction de 50 % par rapport à leur prix conseillé.

À l'approche du début de mois de mars 2025, l'enseigne Boulanger effectue une belle réduction sur l'achat d'écouteurs sans fil Sony. Actuellement, les Sony LinkBuds Fit passent de 199,99 euros à 99,99 euros grâce à une remise immédiate de 100 euros de la part du site e-commerce français.

Afin d'en profiter, il suffit tout simplement d'ajouter le produit au panier et la réduction se fera automatiquement. Pour information, l'offre promotionnelle concerne quatre coloris des écouteurs, à savoir : le noir, le blanc, le vert et le violet.

Commercialisés au cours de l'automne 2024, les LinkBuds Fit de Sony sont des écouteurs intra-auriculaires qui ont l'avantage de délivrer un son immersif, avec des aigus détaillés, des graves puissants et des médiums riches. On trouve aussi la certification Hi-Res Audio Wireless qui est une technologie améliorant les morceaux compressés pour une expérience d'écoute optimisée.

Grâce à l'ANC intégrée, les écouteurs ajustent automatiquement la réduction de bruit en fonction de l'environnement, permettant ainsi une immersion totale dans la musique et ce sans distraction extérieure. Quant à l'utilisation des écouteurs, il est possible de bénéficier d'une autonomie maximale de 21h30 grâce à l'étui de charge fourni. Avec la recharge rapide, obtenez une heure d'écoute en seulement cinq minutes de charge. Pour terminer, les Sony LinkBuds Fit sont compatibles avec le Bluetooth 5.3 et les assistants vocaux Alexa, Google Assistant et Siri.