La Russie s’attaque aux satellites Starlink, Google lance le Pixel 6a, c’est le récap

La Russie pirate un réseau de satellites Internet et attaque Starlink de SpaceX, Google lance le Pixel 6a à partir de 459 euros, l’iPhone 15 serait le premier à proposer un port USB-C à la place du Lightning, c’est le récap.

La Google I/O a eu lieu hier soir, Google a donc présenté de nombreuses nouvelles fonctionnalités pour ses applications et quelques appareils, dont notamment un nouveau smartphone abordable Pixel 6a. Du côté de la sécurité, nous apprenions que l’UE annonçait que la Russie a orchestré une cyberattaque massive contre un réseau de satellites fournissant Internet. Enfin, un analyste dévoile plus d’un an avant son lancement que l’iPhone 15 de 2023 pourrait être le premier à utiliser un port USB-C, comme sur les smartphones Android. Voici la récapitulatif de la journée du mercredi 11 mai 2022 !

La Russie s’attaque à Starlink après avoir piraté un autre réseau de satellite Internet

L'Union européenne, aux côtés des États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et l'Estonie, a révélé que son réseau Internet par satellite a été victime d'une cyberattaque massive en février dernier commanditée par le gouvernement Poutine. De son côté, Elon Musk a lui aussi annoncé que la Russie avait essayé de s’en prendre au réseau Starlink, mais que SpaceX avait réussi à repousser l’attaque.

Google dévoile le Pixel 6a, son nouveau smartphone abordable inspiré du Pixel 6

À l’occasion de sa conférence annuelle Google I/O 2022 qui s’est tenue hier soir, Google a levé le voile sur le Pixel 6a. Ce smartphone démarrant à 459 euros propose une fiche technique alléchante pour un prix tout doux. On retrouve la même puce Tensor que les Pixel 6, une dalle OLED 6.1 pouces, une batterie de 4410 mAh et deux caméras à l’arrière. Son point fort est surtout ses 5 ans de mises à jour, un record dans ce segment.

L’iPhone 15 pourrait enfin passer à l’USB-C et abandonner le Lightning

Sur Twitter, l’analyste Ming-Chi Kuo a dévoilé qu’une enquête chez les fournisseurs d’Apple révélait que l’iPhone 15 pourrait être le premier smartphone du fabricant à faire ses adieux au port Lightning. En effet, l’appareil serait enfin équipé d’un port USB-C, comme c’est déjà le cas d’autres produits d’Apple tels que les iPad ou encore les MacBook Pro.

