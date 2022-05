La redevance tire sa révérence, la bêta d’Android 13 se démocratise, c’est le récap’

Le gouvernement a officialisé la suppression de la redevance, la bêta Android 13 est accessible sur un plus grand nombre de smartphones, les panneaux qui avertissent des radars sur les routes vont être remplacés, c'est le récap'.

Si vous avez manqué l'actualité de la veille, nous vous avons concocté un petit récap' des plus grosses news. Certes, la journée a été marquée par la future suppression de la taxe audiovisuelle, mais d'autres actualités sont tout aussi notables. Android 13 en version bêta débarque sur différents smartphones, tandis que les panneaux qui avertissent des radars sur les routes françaises vont disparaître au profit de nouveaux indicateurs. Allez en route, c'est parti pour le récapitulatif de la journée du 11 mai 2022.

Ça sent le sapin pour la redevance TV

Après 89 ans d'existence, l'État a décidé qu'il était temps d'en finir avec la redevance audiovisuelle. Dès 2022, la fameuse taxe devrait disparaître. Une vraie bonne nouvelle ? Peut-être pas pour les consommateurs ni pour les professionnels du secteur : on ignore si le gouvernement souhaite purement et simplement l'annuler, ou si la redevance tant décriée sera remplacée par une autre taxe.

Adieu les panneaux radar, bonjour les panneaux radar

Il y a 5 ans, la Sécurité routière a commencé à mettre en place de nouveaux panneaux avertissant les conducteurs qu'un radar est présent dans la zone sur laquelle ils se trouvent. Mais jusqu'à présent, ils n'étaient pas déployés à grande échelle. Ce sera bientôt chose faite : sur l'ensemble du territoire, les anciens panneaux vont être définitivement remplacés par de nouveaux, plus claires et plus simple à comprendre pour celles et ceux qui ne parlent pas français.

La bêta d'Android 13 est accessible sur un plus grand nombre de smartphones

Si la bêta d'Android 13 était pour le moment réservée aux utilisateurs de Google Pixel, de nouveaux smartphones de marques concurrentes viennent rejoindre les rangs. Que vous possédiez un Xiaomi 12, Un Realme GT 2 Pro ou un Oppo Find X Pro, vous avez désormais la possibilité de tester la nouvelle version de l'OS des smartphones et tablettes. Et ce ne sont pas les seuls appareils à être pris en charge, il y en a d'autres.

