Sony lance une nouvelle PS5, Tesla ne veut plus de manette au volant, c’est le récap

En toute discrétion, Sony a lancé un nouveau modèle de PS5. Et les modifications n’impactent pas les joueurs. Tesla annonce vouloir supprimer les manettes autour du volant. Le constructeur veut les transformer en commandes tactiles. Microsoft déploie un nouvel algorithme de compression, beaucoup plus efficace. C’est le récap du 30 août.

Cette fin août 2022 est marquée par la crise énergétique. L’électricité coûte plus cher. Alors que le gouvernement français a réussi à bloquer la hausse à 4 % jusqu’en fin d’année, il ne pourra pas endiguer l’augmentation qui se profile pour l’année prochaine. Les foyers verront leur facture énergétique (gaz, électricité) monter en flèche de plusieurs dizaines de pour cent. Les analystes parlent d’une hausse qui pourrait atteindre 50 %. Et pourtant, l’État français et les collectivités locales poussent vers une électrification des moyens de locomotion. Le bonus écologique depuis 2020. L’achat en leasing à 100 euros par mois prévu en 2023. Le stationnement gratuit pour les deux roues électriques à Paris. Voilà qui laisse perplexe. En attendant de trouver une solution, voici les trois actualités qui ont marqué la journée du 30 août.

Plus de commandes physiques au volant dans les Tesla ?

Tesla est connu pour révolutionner nos habitudes de conduites. La marque américaine les a d’ores et déjà bousculées avec la suppression des poignées de portière, par exemple, son large écran central, sa capacité à se déplacer sans intervention humaine, la vente des voitures uniquement en ligne, la méthode de commercialisation des options, etc. Tesla s’attaque désormais à un autre chantier : simplifier les commandes au volant. Le but : supprimer toutes les manettes et les intégrer dans de nouveaux volants intégrant des commandes tactiles, comme dans le Tesla Semi. Les Model Y et Model 3 sont concernées.

Microsoft accélère les transferts de fichiers avec Windows 11

Microsoft a mis en ligne une mise à jour facultative. Mais nous irions jusqu’à vous la conseiller fortement. Pourquoi ? Parce qu’elle intègre un nouvel algorithme de compression des fichiers utilisé par le protocole SMB (que vous utilisez quotidiennement sans le savoir en vous connectant à un disque dur réseau, à un PC à distance, à votre box ou encore une imprimante). Ce nouveau protocole lève certaines restrictions qui va accélérer le transfert de fichier. Retrouvez dans notre article l’intégralité de ces changements.

Une nouvelle PlayStation 5 vient d’être lancée par Sony

Durant toute la vie commerciale d’une console, le fabricant ne cesse de peaufiner l’architecture interne. Les composants principaux restent les mêmes. De même pour le design externe de la console. En revanche, certains connecteurs peuvent être modifiés. Les cartes mères peuvent être réduites. L’architecture interne peut être optimisée. Il en découle ainsi des sous-versions avec des numéros de série distincts. La PS5 en est un bon exemple : chaque année, Sony lance une nouvelle version. Et 2022 ne fait pas exception avec l’apparition des modèles CFI-1200A et CFI-1200B. Qu’est-ce qui change concrètement ? Réponse dans notre article ci-dessous.

