Sonic 2 : les premières critiques sont sorties, ça promet du très lourd !

À quelques jours de la sortie de Sonic 2, les premières critiques font surface sur Twitter. Globalement, ça sent très bon. De nombreux journalistes s’accordent pour dire que la suite est encore meilleure que le premier opus, notamment grâce à l’ajout de Knuckles et Tails au casting. De quoi donner très hâte d’être le 30 mars prochain.

Peu de temps avant sa sortie, les équipes derrière le film Sonic ont connu des semaines mouvementées. En effet, lors de la diffusion de la première bande-annonce, les fans se sont insurgés du design du petit hérisson bleu, obligeant ainsi le studio à revoir entièrement l’apparence de son personnage principal. Finalement, le film fut un succès aussi bien critique que commercial, et il semblerait que les réalisateurs ont appris de leurs erreurs.

En effet, le second opus, qui sortira au cinéma le 30 mars prochain, fait visiblement l’unanimité auprès des journalistes qui ont pu le voir en avant-première. Sur Twitter, ils sont plusieurs à reconnaître le côté encore plus déjanté de ce nouveau film, notamment grâce à la performance hors-norme de Jim Carrey. « Jim Carrey est génial dans le rôle de Robotnik, mais cette fois, certains des autres personnages ont aussi le temps de briller », écrit ainsi l’un d’eux.

Sonic 2 s’annonce très prometteur pour les fans de la saga

En effet, beaucoup soulignent également que l’ajout de Tails et Knuckles est une excellente idée de la part des studios. Le film a fait sensation en dévoilant sa première bande-annonce, montrant justement que Tails avait rejoint le casting. Ce dernier fait en effet partie des personnages préférés des fans de l’univers. Knuckles, lui aussi, semble briller à l’écran. L’affrontement épique teasé dans la dernière bande-annonce pourrait donc bien tenir toutes ses promesses.

Qui plus est, le film s’adresse apparemment aux fans de toutes les tranches d’âge. Un journaliste confesse ainsi avoir « vu des enfants et des adultes perdre collectivement la tête » devant l’écran de cinéma, ajoutant par ailleurs que ce second opus « fait passer le premier pour un délire enfantin ». Tout cela donne l’eau à la bouche, et il nous tarde d’être le 30 mars pour découvrir par nous-mêmes ce que le film nous réserve.