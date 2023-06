Soldes VPN : CyberGhost casse ses prix

CyberGhost est l’un des services de VPN les plus réputés du marché. Il a déjà convaincu des dizaines de millions d’abonnés grâce à son rapport qualité-prix des plus attractifs, et devient encore plus intéressant pendant les soldes avec une belle réduction tarifaire.

Pour accéder à des contenus indisponibles en France et sécuriser sa connexion à internet et ses données personnelles, CyberGhost est le VPN qu’il vous faut. Il allie performances et respect de la confidentialité grâce à une infrastructure de qualité et à une politique stricte en matière de vie privée. Et il s’agit d’un bon moment pour craquer puisque l’abonnement est actuellement à bas prix dans le cadre ses soldes d’été.

Déjouer la géolocalisation et le tracking

En utilisant CyberGhost, vous masquez votre adresse IP réelle aux sites et plateformes que vous visitez et cachez votre trafic à votre fournisseur d’accès à internet, qui n’a ainsi pas connaissance de vos activités. Vous êtes de ce fait en mesure d’accéder à tous les contenus qui sont bloqués sur le territoire français.

Grâce au VPN, vous pouvez par exemple vous localiser en Belgique ou en Suisse afin de visionner la Formule 1 ou la Moto GP en clair avec des commentaires en français. Vous pouvez aussi accéder au catalogue US de Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO, Apple TV+, bien plus fourni qu’en France.

Pour rappel, la chronologie des médias empêche les plateformes de streaming vidéo de proposer des films récents à leurs clients français, une contrainte qui n’existe pas dans les autres pays. Vous pouvez donc regarder un long-métrage sorti en salles il y a seulement quelques mois avec CyberGhost, sans attendre la disponibilité officielle en France.

Par ailleurs, le VPN fonctionne parfaitement dans l’autre sens. Lorsque vous partez à l’étranger, vous pouvez vous localiser en France afin de profiter normalement de Molotov, MyTF1, 6Play, myCanal, France Télévisions et tous les autres services français.

En trompant les sites sur votre localisation réelle, vous disposez aussi de l’opportunité d’obtenir des produits et services à un prix bien plus avantageux : réservation de vols, abonnement à un streaming vidéo ou musical, suites logicielles de PAO, montage vidéo, programmation…

CyberGhost, c’est un réseau constitué de plus de 9800 serveurs répartis entre 91 pays pour toujours avoir le choix du serveur qui répondra le mieux à vos besoins. L’une des particularités de ce VPN est de mettre à disposition de ses abonnés des serveurs spécialisés dans une activité, comme le téléchargement de torrents ou le streaming vidéo, pour assurer les meilleures performances et l’expérience la plus aboutie en fonction de l’usage.

Protéger sa vie privée

CyberGhost adopte une politique No Logs stricte, dont la mise en œuvre a été confirmée par un organisme d’audit indépendant. Cela signifie que l’entreprise ne conserve en aucun cas les journaux d’activité de ses utilisateurs. Ces fichiers n’existant pas, ils ne peuvent pas tomber entre de mauvaises mains, comme des gouvernements, agences d’espionnage ou pirates.

En outre, le siège social de CyberGhost se trouve en Roumanie, et la société dépend donc de la législation de ce pays, particulièrement favorable à la protection des données personnelles et de la vie privée des utilisateurs. La Roumanie ne fait d’ailleurs partie d’aucune alliance de surveillance, comme les 5 Eyes, 9 Eyes et 14 Eyes.

L’ensemble du trafic entrant et sortant est chiffré par le biais de l’algorithme AES 256 bits, de grade militaire et inviolable par force brute. CyberGhost a recours aux protocoles WireGuard, OpenVPN et IKEv2 pour assurer à la fois une connexion sécurisée et performante, avec des débits rapides et une bande passante bien entendu illimitée.

Des fonctionnalités avancées permettent de configurer des couches de sécurité supplémentaires pour garantir de ne laisser aucune trace lors de sa navigation. L’option de Kill Switch automatique permet d’interrompre instantanément le trafic lorsque la protection VPN n’est plus en place, et ainsi se prémunir d’éventuelles fuites de données. CyberGhost est aussi conçu avec une protection anti-fuites de DNS et d’IP.

Une offre spéciale pendant les soldes

L’application CyberGhost est disponible sur toutes les plus grandes plateformes du marché : Windows, Linux et macOS pour les ordinateurs et appareils de bureau, Android et iOS pour les smartphones et tablettes, ainsi qu’Android TV et Fire TV pour les téléviseurs et box TV. Pour un usage encore plus simplifié, vous pouvez également installer l’extension de navigateur pour Chrome (et les autres navigateurs exploitant le moteur de rendu Chromium, dont Microsoft Edge, Brave, Vivaldi, Opera) et Firefox.

Un unique compte à CyberGhost permet de protéger jusqu’à sept appareils différents à la fois. Il est également possible d’installer CyberGhost directement au niveau du routeur afin de fournir une connexion sécurisée à l’ensemble des appareils connectés au réseau domestique : consoles de jeu, objets de domotique…

En cette période de soldes d’été et de bonnes affaires qui débutent, CyberGhost lance une offre à prix cassé. Son abonnement de deux ans est facturé à 56,94 euros seulement, et la plateforme ajoute quatre mois supplémentaires à la formule, soit un total de 26 mois. Au bout du compte, vous ne payez qu’un peu plus de deux euros mensuels, un tarif extrêmement abordable pour un service aussi complet et performant, qui donne un confort d’utilisation, une sécurité et la possibilité de faire des économies sur l’achat d’autres produits et services.

Le paiement peut être réalisé par différents moyens, dont la carte bancaire, PayPal, et plusieurs services de paiement connus. CyberGhost accepte même le Bitcoin pour un achat dans l’anonymat.

Vous ne prenez aucun risque à essayer CyberGhost, qui propose une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours. Si le VPN ne vous convient pas, vous pouvez résilier votre offre et exiger un remboursement de tout votre argent sans avoir à justifier votre décision.

Enfin, CyberGhost met à disposition de ses abonnés une assistance clientèle très réactive, accessible 24h/24 et 7j/7, pour vous aider en cas de problème ou pour répondre à toutes vos questions.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par CyberGhost.