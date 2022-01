Soldes PC portable Gaming : ce Lenovo Legion 5 17″ avec une RTX 3060 est 100 € moins cher

Besoin d'un PC portable Gaming en ce début d'année 2022 ? Si c'est le cas, vous pouvez opter pour ce Lenovo Legion 5 17″ avec une RTX 3060 qui bénéficie de 100 euros de réduction chez Cdiscount à l'occasion des soldes d'hiver 2022.

Poursuivons notre série de bons plans consacrée aux soldes Cdiscount hiver 2022 avec un deal issu de l'univers de l'informatique.

Actuellement, le PC portable gaming Lenovo Legion 5 de 17 pouces dont la référence est 17ACH6H est vendu par Cdiscount à 1049,99 euros au lieu de 1149,99 euros. La réduction de 100 euros s'effectue avec le coupon 100DES999 qui doit être saisi pendant l'étape du panier. Pour information, aucuns frais de port supplémentaires ne sont demandés dans le cas d'une livraison standard à domicile ou en point relais.

Disponible dans un coloris noir, le Lenovo Legion 5 est un laptop équipé d'un écran de 17 pouces à rétroéclairage par LED avec une résolution en Full HD de 1920 x 1080 pixels, d'une fréquence de 144 Hz et d'une luminosité de 300 cd/m². Il est également doté d'une mémoire vive de 16 Go de RAM, d'un espace de stockage de 512 Go en SSD, d'une batterie lui permettant de fonctionner pendant une durée maximale de près de 8 heures, d'un processeur AMD Ryzen 5 5600H et d'une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060. Enfin, la partie connectique est composée d'un port USB 3.2 Gen 1, de 3 ports USB 3.2 Gen 1, de deux ports USB-C 3.2 Gen 2, d'un port HDMI, d'un port LAN et d'une prise combo casque/microphone.