Soldes Nothing Ear (a) : les écouteurs avec plus de 40 heures d’autonomie sont à un prix irrésistible

Les Nothing Ear (a) font l'objet d'un bon plan intéressant à l'occasion des soldes. Chez Rakuten, depuis la boutique officielle Darty, les écouteurs sans fil avec plus de 40 heures d'autonomie s'affichent à un prix irrésistible.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Dans le cadre des soldes d'été 2025, Rakuten vous donne la possibilité de vous offrir les Nothing Ear (a) en promotion. Jusqu'à ce soir, les écouteurs sans fil disponibles dans un coloris noir sont à 64,99 euros depuis le vendeur français Darty. Afin de profiter du tarif indiqué, il est nécessaire de saisir manuellement le coupon RAKUTEN5 avant la validation définitive de la commande. À titre de comparaison, ces mêmes écouteurs sont au prix de 79 euros sur le site officiel de la marque. En les commandant chez Rakuten, vous faites donc une économie non négligeable de 15 euros.

Concernant leurs principales caractéristiques, les Ear (a) de Nothing possèdent une réduction de bruit intelligente, une sensibilité jusqu'à 45 dB, des drivers dynamiques de 11 mm, le Bluetooth 5.3 et une plage de fréquence de 5000 Hz. Fournis avec un étui de recharge, les écouteurs peuvent être utilisés pendant une durée maximale de 42,5 heures. La charge rapide incluse offre 10 heures d'autonomie en seulement 10 minutes de charge

Compatibles avec les appareils fonctionnant sous iOS et Android, les Nothing Ear (a) sont résistants à l'eau et à la poussière grâce à l'indice IP54. Enfin, les accessoires embarquent diverses fonctionnalités comme la détection intra-auriculaire, le jumelage rapide Google ou bien encore la Clear Voice Technology avec trois microphones.