Soldes Lenovo LOQ 15IRH8 : à ce prix-là, cet excellent PC Gamer ne va rester longtemps en stock !

Les soldes viennent tout juste de démarrer et les bons plans sont déjà nombreux. Vous cherchez un PC portable gaming avec de bonnes caractéristiques mais pas trop cher ? Le Lenovo LOQ 15IRH8 avec RTX 4060 est actuellement soldé sur Cdiscount. Et bonne nouvelle, avec ce code promo, vous pouvez l’avoir pour encore moins cher !

Les soldes d’été se déroulent cette année du 26 juin au 23 juillet. C’est le bon moment pour faire vos achats high-tech à prix réduit. Cdiscount propose actuellement le PC Gamer Lenovo LOQ 15IRH8 à 849,99 € au lieu de 1199,99 €. Et en utilisant le code 15DES129 qui vous donne 15 € de réduction dès 129 € d’achat, le PC portable chute à seulement 834,99 €. C’est un excellent prix pour ce modèle alors profitez-en avant qu’il ne passe en rupture de stock.

Le Lenovo LOQ 15IRH8 est un PC portable gamer performant à petit prix. Il embarque un processeur 8 coeurs Intel Core i5-12450H couplé à une carte graphique Nvidia GeForce RTX 4060 avec 8 Go GDDR6, 16 Go de RAM et un espace de stockage SSD de 512 Go.

Le Lenovo LOQ 15IRH8 est par ailleurs doté d’une dalle antireflet FHD (1920 x 1080 pixels ) de 15,6 pouces. Le taux de rafraîchissement est particulièrement adapté au gaming puisqu’il va jusqu’à 144Hz. Le clavier bénéficie en outre d’un rétroéclairage blanc.

Enfin, la connectique complète est très appréciable. avec un port USB 3.2 Gen 1, 2 ports USB 3.2 génération 2, 1 port USB 3.2 Gwen 1 de type C, 1 port HDMI 2.1, 1 port Ethernet et 1 combo casque/micro.