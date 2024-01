Soldes : le drone DJI Mini 3 Pro et sa radiocommande avec écran à moins de 700€ chez Darty

Chaque année, les drones s’améliorent pour permettre de filmer de superbes plans dans les airs avec facilité. Que ce soit pour vos vacances, un mariage ou juste pour le plaisir de voler et capturer de belles images, le drone DJI Mini 3 Pro est l’outil parfait à emporter avec soi. D’autant plus quand il est accompagné de sa très pratique radiocommande avec écran et quand il est 200 euros moins cher !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Vous cherchez à acquérir un drone de qualité mais vous n’y connaissez rien ? C’est très simple, la marque chinoise Dji est la référence du secteur. Depuis de nombreuses années, elle conçoit des drones grand public et professionnels. Si vous cherchez à la fois un drone facile à transporter et à piloter et qui produit de superbes images, le DJI Mini 3 Pro est un excellent choix. D’autant qu’il est actuellement en soldes sur le site de Darty. Normalement en vente pour 899 euros, cette version est actuellement disponible pour seulement 699 euros, soit une baisse de tarif de 200 euros. Ça ne se refuse pas !

Un drone tout petit mais complet

La première caractéristique de ce modèle, c’est sa petite taille et son poids plume. Le DJI Mini 3 Pro ne mesure que 145 x 90 x 62 mm une fois plié et 251 x 362 x 70 mm déplié avec les hélices. Pour le poids, il est situé sous la barre des 250 g (249 g exactement).

Pour le pilotage, le Mini 3 Pro est équipé de capteurs à l'avant, à l'arrière et en bas pour pouvoir éviter les obstacles sur 3 dimensions, même dans un environnement complexe. Avec ces capteurs et la fonctionnalité FocusTrack, vous pouvez choisir un sujet à suivre automatiquement. En ce qui concerne l’autonomie, une batterie standard vous offre 34 minutes d’autonomie. Le pilotage se fait simplement à l’aide de la manette DJI RC avec écran intégré.

Enfin, le Mini 3 Pro est bien sûr capable de filmer et prendre des photos de très haute qualité avec sa caméra de 64 MP. Le capteur CMOS 1/1,3 pouce est capable de prendre des vidéos HDR en 4K à 60 i/s ou 1080p à 120 i/s et de shooter des photos RAW 48 MP.

À lire également : Retrouvez notre sélection de tous les meilleurs bons plans ici.