Le Google Chromecast 4K est de retour à un bon prix pour les soldes

Profitez du premier jour des soldes d'hiver 2023 pour vous offrir le Chromecast 4K à prix réduit. Grâce à une double réduction, l'objet connecté signé Google passe sous les 49 euros. Attention, l'offre est valable jusqu'à ce soir !

Les soldes d'hiver 2023 se poursuivent avec cette offre promotionnelle en provenance de Rakuten. Jusqu'à ce soir, le site e-commerce vous permet d'avoir le Chromecast 4K à moins de 49 euros. Affichée au prix conseillé de 69,99 euros, la passerelle multimédia de Google voit son tarif diminuer à exactement 48,99 euros, par l'intermédiaire de la boutique officielle Boulanger.

La réduction de 21 euros se fait de cette façon : une remise immédiate de 14 euros de la part de Rakuten et une autre remise de 7 euros avec le coupon RAKUTEN7 (à saisir durant l'étape du panier). Le coupon en question est valable pour tout achat supérieur à 49 euros. Et pour rappel, un autre coupon de réduction vous permet d'avoir une remise de 15 euros pour un panier supérieur à 99 euros. Par exemple, cela vous donne la possibilité de vous offrir ce pack Kindle 11ème génération + Fire TV Stick Lite sous les 90 euros.

Se branchant directement sur le port HDMI d'un téléviseur, le Chromecast de Google est un appareil multimédia de diffusion de contenus qui dispose d'une résolution 4K HDR à 60 FPS ; de formats vidéo Dolby Vision, HDR10 et HDR10+ ; du WiFi 802.11ac (2,4 GHz/5 GHz) et de la technologie sans fil Bluetooth. Tournant sous le système d'exploitation Android TV, le Google Chromecast 4K embarque une télécommande vocale avec microphone intégré et est compatible avec les smartphones et tablettes Android, mais aussi avec les iPhone, iPad, les PC portables MAC, Windows et les Chromebook.