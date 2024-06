Soldes Galaxy S24 : grosse remise chez Samsung, avec les écouteurs Buds 2 Pro offerts

Pendant les soldes d'été, les Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra sont à des prix très intéressants. Les meilleurs smartphones Samsung de 2024 font l'objet de réductions allant jusqu'à 260 € grâce à un code promo. Et ce n'est pas tout.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN (Galaxy S24/S24+)

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN (Galaxy S24 Ultra)

Samsung participe aux soldes d'été 2024 avec une offre alléchante sur les Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra. Profitez de 10 € de remise tous les 100 € d'achat sur tous les smartphones de la gamme avec le code promo SAMSUNG10. Ce code est cumulable avec les réductions déjà appliquées sur ces smartphones à la base.

Si vous avez un ancien téléphone (fonctionnel ou non), un ordinateur, une tablette, des écouteurs ou une montre connectée dont vous souhaitez vous débarrasser, Samsung vous le reprend. Le montant de la reprise est déduit du prix d'achat du nouveau smartphone.

Belle réduction sur le Galaxy S24 sur le Samsung Store

Avec le code promo SAMSUNG10, le Galaxy S24 est à 749 € au lieu de 899 €. Si vous disposez d'un ancien appareil que vous souhaitez céder, Samsung propose jusqu'à 550 € comme montant de reprise. Tout dépend de l'appareil que vous cédez et de son état.

Et si vous préférez le Galaxy S24+ ou le S24 Ulra, ils sont éligibles au même code promo SAMSUNG10. Comme si cela ne suffisait pas, Samsung offre systématiquement ses meilleurs écouteurs sans fil – les Galaxy Buds 2 Pro – d'une valeur de 200 € pour l'achat de n'importe lequel des trois smartphones.

En bonus, Samsung offre aussi une coque en silicone Paris 2024 ainsi que des lentilles de protection pour la caméra. Les accessoires s'ajoutent automatiquement au panier.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN (Galaxy S24/S24+)

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN (Galaxy S24 Ultra)

Une fiche technique musclée

Les Galaxy S24 Series qui sont les modèles haut de gamme de Samsung en 2024. Ils disposent tous d'un bel écran, d'une finition premium, et d'une partie photo de haute volée. La principale nouveauté de cette année, c'est le Galaxy AI qui fait la part belle à l'intelligence artificielle afin d'offrir des fonctionnalités bien pratiques au quotidien.

Le Galaxy S24 Ultra est évidemment le modèle le plus abouti des trois. C'est d'ailleurs le seul à conserver une puce Qualcomm cette année, en l'occurrence le Snapdragon 8 Gen 3 épaulé par 12 Go de RAM et jusqu'à 1 To de stockage. Il dispose aussi d'un stylet S Pen pour la prise de note. Vous pouvez lire notre test complet du Galaxy S24 Ultra ou celui du Galaxy S24 pour tout savoir des meilleurs smartphones Samsung de 2024.