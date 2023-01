Grosse réduction sur la montre connectée Samsung Galaxy Watch4 aujourd’hui chez la Fnac !

En vous rendant dès maintenant chez la Fnac, vous pouvez profiter d'une offre incroyable : la montre connectée Samsung Galaxy Watch4 est disponible à prix cassé avec une réduction folle de -22% ! On vous dit tout sur l'offre ci-dessous.

Découvrir l'offre chez la Fnac

La Fnac continue de proposer des bons plans à foison pour les soldes d'hiver ! Aujourd'hui, on a notamment trouvé une offre inratable. Oui, oui, inratable, en tout cas pour tous ceux qui cherchent une montre connectée.

Pendant quelques jours, la Fnac vous propose en effet la Samsung Galaxy Watch4 disponible pour seulement 179,99€. Vous profitez ainsi de -22% de réduction pour cette montre qui coûte habituellement pas moins de 229,99€.

Et la Fnac ne s'arrête pas là ! L'enseigne propose en effet également 4 mois d'abonnement offerts pour la plateforme de streaming musicale Deezer Premium ou Famille (au choix). Une fois les 4 mois passés, vous payez votre abonnement 9,99€/mois. Vous pouvez également résilier votre offre sans frais.

Pourquoi craquer pour la Galaxy Watch4 ?

Grâce à la Galaxy Watch4, vous pourrez profiter d'un accompagnement au quotidien pour une vie plus saine. La montre est la première a être équipée d'un capteur Samsung BioActive pour la mesure de votre composition corporelle. Elle propose également la mesure de :

Votre ECG

Votre pression artérielle

Vos cycles de sommeil

Elle peut vous suivre dans toutes vos activités et notamment dans vos loisirs sportifs en analysant tous vos entraînements. Via la fonction Group Challenge, vous pouvez défier vos amis et votre famille pour faire du sport en vous amusant. La montre comprend 90 sports et propose des rapports très précis de chacun de vos entraînements.

Dotée d'un design épuré avec un cadran en aluminium, elle s'adapte à tous les styles et propose plusieurs bracelets. Compatible avec tous les smartphones, elle vous permet finalement de profiter de toutes vos musiques préférées, mais aussi d'un large choix d'applications, et ce, depuis votre poignet.