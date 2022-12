Soldes du Nouvel An 2023 : achetez Windows 10 et Office à partir de 6,12€ !

Pour fêter le Nouvel an, le site de vente Godeal24 vous propose des prix minis incroyables sur de nombreux logiciels Microsoft comme Windows et Office. Découvrez toutes les offres dans cet article.

Les logiciels évoluent constamment et les développeurs améliorent les performances et les fonctionnalités grâce à des mises à jour. Les utilisateurs profitent ainsi d'une meilleure expérience et peuvent augmenter leur productivité. Seul problème : mettre à jour son ordinateur pour profiter de tous ces avantages peut coûter cher, surtout lorsqu'il s'agit de produits haut de gamme comme Microsoft Office ou le système d'exploitation Windows, tout deux utilisés par des millions de personnes dans le monde pour leurs loisirs et le travail.

Grâce aux soldes du Nouvel An chez Godeal24, vous pouvez obtenir des prix incroyables sur des logiciels comme Windows OS et Microsoft Office. Chaque achat effectué sur le site est de plus 100% sécurisé et toutes les clés d'activation sont authentiques et livrées directement sur votre boîte mail. Aussi, le site propose une assistance dédiée 24h/24 et 7j/7 pour vous aider en cas de problème.

Le système d'exploitation Windows 10 Pro, le plus utilisé, est à seulement 7,25€. Et si vous achetez un pack de 2 licences Windows 10 Pro, le logiciel vous revient à seulement 6,12€/PC. Vous pouvez ainsi économiser encore plus d'argent et vous faire plaisir pour le Nouvel an ! Vous pouvez également profiter de la dernière version d'Office 2021 Pro pour seulement 24,25€. Si vous achetez plusieurs licences dans un pack, vous pouvez même faire descendre le prix jusqu'à 13,05€/PC. Chez Godeal24, vous ne profitez que de licences authentiques.

Découvrez toutes les offres Godeal24 pour le Nouvel An

Parmi toutes les offres Microsoft Office, on trouve Office 2021 à partir de 13,05€ :

Vous pouvez aussi profiter de licences Windows à prix mini, comme Windows 10 Pro à 6,12€, et bien d'autres :

Godeal24 propose aussi des logiciels Ashampoo :

Le site propose également des licences Microsoft Office pour Mac :

Avec le code SGO62, vous pouvez aussi profiter de -62% sur les offres Microsoft Office + Windows suivantes :

Aussi, avec le code SGO50, vous profitez de -50% de réduction sur les produits Windows suivants :

Godeal24 propose aussi encore plus d'outils informatiques au meilleur prix, comme :

Godeal24 est un revendeur de licences Microsoft et de logiciels de sécurité informatiques majeurs vous permettant d'acheter le système d'exploitation Windows et Microsoft Office à des prix réduits, ainsi que des outils informatiques utiles tels que la série IOBIT, le logiciel Ashampoo, Disk Drill et bien d'autres, etc. Les réductions vont jusqu'à -90% et toutes les licences sont 100% originales et authentiques. Godeal24 connaît l'historique de chaque licence qu'il vend et les utilisateurs peuvent les utiliser sans aucun problème. Pour cette raison, les licences pouvant être achetées sur Godeal24 sont “à vie”, c'est-à-dire qu'elles peuvent être utilisées sans restriction : le système d'exploitation sera mis à jour et prit en charge par Microsoft pendant toute sa durée de vie.

Vous pouvez vous fier à Godeal24 sans problème, preuve en est avec les avi sur Trustpilot. Les clients sont 98% à trouver leur expérience “excellente” avec Godeal24. Difficile de dire non au site alors que celui-ci propose des prix jusqu'à 90% plus bas que la boutique officielle. La livraison est de plus rapide et directement par mail. Le Service client Godeal24 est également un avantage de taille avec un SAV 24h/24 et 7j/7 par mail via l'adresse “[email protected]”.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Godeal24.