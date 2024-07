Soldes d’été : plus de 500€ de remise sur le Samsung Galaxy S24 Ultra chez Rakuten !

Profitez des soldes d'été chez Rakuten pour acquérir le Samsung Galaxy S24 Ultra 256 Go Noir titane à un prix exceptionnel. Avec une remise de -38 %, cette merveille technologique est disponible sous la barre des 900€. Une occasion en or à ne pas manquer !

Les soldes d'été chez Rakuten sont l'opportunité idéale pour faire des affaires incroyables sur de nombreux produits high-tech. Jusqu'au 23 juillet, bénéficiez de réductions allant jusqu'à -70% et profitez de jusqu'à 30% de cashback en étant membre du Club R. Parmi les offres les plus attractives, le Samsung Galaxy S24 Ultra se distingue par son rapport qualité-prix imbattable.

En ce moment chez Rakuten, le Galaxy S24 Ultra est, en effet, disponible pour 899,98€. Un prix qui pourrait paraître élevé au premier regard, mais qui est en fait vraiment réduit par rapport au prix de vente conseillé de 1469€. En prime, vous pouvez le payer en plusieurs fois à partir de 225€/mois.

Samsung Galaxy S24 Ultra : L'IA au creux de votre main

Le Galaxy S24 Ultra se distingue par son cadre en titane et son écran AMOLED de 6,8 pouces. Ce téléphone est non seulement beau à regarder, mais aussi agréable à tenir. Les nouvelles couleurs minérales ajoutent une touche de modernité et d'élégance.

Sous le capot, le Galaxy S24 Ultra est équipé de la puce Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, qui assure des performances de haut niveau. Que vous soyez amateur de jeux vidéo ou utilisateur intensif d'applications, ce smartphone ne vous décevra pas. Sa chambre à vapeur améliorée maintient l'appareil au frais même lors des utilisations prolongées.

Côté photo, le Galaxy S24 Ultra ne fait pas les choses à moitié. Avec un système de caméra quadruple et un capteur principal de 200 MP, vos photos seront nettes et détaillées. L'Intelligence Artificielle intégrée optimise chaque cliché, que ce soit en plein jour ou en basse lumière.

La batterie de 5000 mAh vous permet de tenir toute la journée sans souci. L'écran, avec sa luminosité de 2600 nits, reste parfaitement lisible même en plein soleil. Le verre Corning Gorilla Armor réduit les reflets pour une expérience visuelle optimale.

In fine, le Samsung Galaxy S24 Ultra est sans aucun doute l'un des meilleurs smartphones disponibles sur le marché aujourd'hui. Avec les soldes d'été chez Rakuten, c'est le moment idéal pour s'offrir cette merveille à un prix réduit. Ne laissez pas passer cette offre exceptionnelle et profitez-en avant le 23 juillet pour réaliser des économies significatives tout en vous équipant d'un appareil de qualité supérieure.

