Soldes d’été : jusqu’à 200€ de remise sur les aspirateurs Dyson chez Darty !

Les soldes d'été débarquent chez Darty et pour ce 1er jour, l'enseigne frappe fort avec des réductions exceptionnelles sur les aspirateurs Dyson. Profitez de remises allant jusqu'à 200€ sur des modèles phares, tels que le Dyson V15 Detect Absolute et le Dyson V8, pour un ménage efficace et sans effort.

Avec l’arrivée des soldes d’été, Darty propose des offres irrésistibles sur les aspirateurs Dyson, reconnus pour leur performance et leur innovation technologique. Deux modèles phares bénéficient d'une remise substantielle de -25% :

Le Dyson V15 Detect Absolute à 599€ au lieu de 799€ Le Dyson V8 à 299€ au lieu de 399€

Les aspirateurs Dyson, connus pour leur technologie avancée et leur efficacité, sont également célèbres pour leur prix parfois très élevé. Grâce aux soldes d'été chez Darty, vous allez ainsi pouvoir découvrir la qualité Dyson sans casser votre porte-monnaie pour un nettoyage en profondeur et une durabilité accrue.

DYSON V15 DETECT ABSOLUTE : le summum de la technologie de nettoyage

Équipé de la technologie Laser Detect, le Dyson V15 révèle la poussière invisible à l’œil nu grâce à un laser vert intégré à la tête de nettoyage, permettant ainsi de ne rien laisser passer. Son écran LCD fournit des informations en temps réel sur les performances de nettoyage et les types de particules aspirées, offrant une expérience utilisateur inégalée.

Le moteur Hyperdymium, tournant à 125 000 tours par minute, assure une puissance d’aspiration maximale pour un nettoyage en profondeur. Sa batterie longue durée offre jusqu’à 60 minutes d’autonomie, permettant de nettoyer de grandes surfaces sans interruption. Le système de filtration avancé capture 99,99% des particules jusqu’à 0,3 micron, garantissant un air plus propre dans votre maison.

DYSON V8 : performance et polyvalence

Avec une autonomie allant jusqu’à 40 minutes, le Dyson V8 permet de nettoyer plusieurs pièces de la maison en une seule charge. Sa conception sans fil et son poids plume facilitent le nettoyage des zones difficiles d’accès, comme les escaliers et les plafonds.

Le V8 est doté d’un moteur numérique Dyson V8 offrant une aspiration puissante et constante. La technologie cyclonique brevetée par Dyson permet de capturer les fines particules de poussière et les allergènes, assurant ainsi une maison plus saine. De plus, le système de vidage hygiénique du collecteur évite tout contact avec la poussière.

Avec des réductions allant jusqu'à 200€, les modèles Dyson V15 Detect Absolute et Dyson V8 deviennent enfin accessibles. Ne manquez pas ces offres exclusives pour améliorer votre quotidien avec des produits de qualité supérieure, disponibles à des prix imbattables grâce aux soldes d'été chez Darty.