Soldes Darty : un PC portable ultra-performant à moins de 750 € ? On vous dit tout !

Les soldes d’hiver réservent bien des surprises, et Darty marque les esprits avec une promotion sur un PC portable performant et élégant. Mais que vaut vraiment le Lenovo IdeaPad Slim 5x et à qui s’adresse-t-il ?

Besoin d’un nouveau PC portable pour commencer l’année en force ? Darty frappe fort avec une réduction de -25% sur le Lenovo IdeaPad Slim 5x. Un design élégant, des performances optimisées par l’intelligence artificielle, et une autonomie record : voici l’ordinateur idéal pour 2025, à saisir pour 749,99€ au lieu de 999,99€.

Un PC pensé pour la mobilité et la productivité

Le Lenovo IdeaPad Slim 5x est bien plus qu’un simple ordinateur portable. Conçu pour répondre aux besoins des utilisateurs modernes, il combine légèreté, robustesse et puissance. Sous son châssis en aluminium de qualité militaire se cache un processeur Snapdragon® X Plus et 16 Go de RAM LPDDR5X, offrant des performances fluides et rapides.

Il présente plusieurs atouts indéniables :

Une autonomie qui impressionne – Sa batterie permet de travailler jusqu'à 25 heures en lecture vidéo, et grâce à la charge rapide RapidCharge Boost, 15 minutes de charge suffisent pour regagner 2 heures d'utilisation. Parfait pour ceux qui travaillent souvent en déplacement.

Un design léger et robuste – Avec un poids de seulement 1,48 kg et un châssis en aluminium de qualité militaire, ce PC est à la fois solide et facile à transporter. Idéal pour les nomades du quotidien.

Connectivité dernier cri – Équipé du Wi-Fi 7 et de Bluetooth 5.3, il offre une connexion ultra-rapide et stable, essentielle pour les réunions en ligne ou le travail collaboratif.

Sécurité et confort – Grâce à son capteur d'empreintes digitales et à Windows Hello, accédez à vos fichiers en toute sécurité et rapidement.

Ce PC s’adresse particulièrement aux étudiants, professionnels et créateurs de contenu qui recherchent une machine élégante, performante et fiable sans compromettre la mobilité.

Une offre à ne pas manquer chez Darty

Le Lenovo IdeaPad Slim 5x est disponible pendant les soldes chez Darty au prix imbattable de 749,99 € au lieu de 999,99 €, soit 25 % de réduction. En prime, Darty propose un paiement en 5 fois sans frais, soit 150€ par mois, pour s’adapter à tous les budgets.

Ne passez pas à côté de cette offre limitée chez Darty : le moment est parfait pour s’équiper avec style et efficacité pour 2025 !