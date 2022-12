SNCF : comment trouver un autre train en urgence pour Noël si le vôtre a été annulé

Vous faites peut-être partie de ceux qui sont directement impactés par le mouvement de grève des contrôleurs de la SNCF. Votre train a, de fait, peut-être été annulé plus ou moins à la dernière minute et tous les autres vers votre décision sont complets. Pas de panique, il vous reste une dernière carte à jour pour passer Noël avec vos proches.

Les mauvaises nouvelles en provenance de la SNCF se sont multipliées cette semaine auprès des utilisateurs. C’est le grand débat qui agite la France depuis quelques jours : avec leur mouvement de grève, les contrôleurs se sont attiré les foudres de nombreux usagers en entraînant l’annulation de plusieurs trains pour le week-end de Noël — quand bien même il en va de la survie d’un service public essentiel.

Ces derniers jours, les témoignages de voyageurs désespérés se sont ainsi accumulés sur les réseaux sociaux : tous les trains de ce week-end sont bien évidemment complets, et beaucoup se sont résignés à passer les fêtes chez eux. Pourtant, tout n’est pas encore perdu et une dernière solution existe. Comme l’explique Elliot Lepers sur Twitter, les trains Intercités, eux, ne sont pas concernés par le mouvement social en cours.

Sur le même sujet : La SNCF teste des hotspots 5G pour télécharger des films et séries ultra vite avant votre train

Comment trouver un train en urgence pour Noël

Commençons par le commencement. Les Intercités sont des trains parcourant la France entière, passant généralement dans des petites villes peu desservies par les grandes lignes de TGV. De fait, leurs trajets sont généralement beaucoup plus longs, d’une part par les nombreux arrêts effectués au cours du voyage donc, mais aussi par leur vitesse bien plus réduite que celle des TGV et TER. Ainsi, il faut compter à peine plus de 2 heures pour un Paris-Bordeaux en TGV, tandis qu’un Intercités arrivera à destination en 8, voire 9 heures. En contrepartie néanmoins, le voyage coûte généralement beaucoup moins cher.

Le hic, comme le souligne Elliot Lepers, c’est que le site de la SNCF ne propose pas ces trajets en Intercités lorsqu’on lance une recherche sur son site. Pourtant, ces derniers se positionnent comme une solution miracle pour ceux dont le train a été annulé. En effet, le mouvement de grève concerne en grande partie les TGV, et de nombreux Intercités sont encore disponibles à la réservation pour ce week-end. Autrement dit, vous avez encore une chance de passer Noël auprès de vos proches, même s’il va falloir faire vite. Voici comment vous y prendre :

Rendez-vous sur le site officiel de réservation de la SNCF

de la SNCF Tapez votre recherche dans les champs prévus à cet effet

dans les champs prévus à cet effet Sous la date, décochez la case Trains à grande vitesse

Cliquez sur Trouvez mon itinéraire

La SNCF vous proposera alors plusieurs trajets jusqu’ici cachés sur son site. Il faudra certes faire quelques concessions, notamment sur le temps de trajet, le fait de potentiellement voyager de nuit ou encore la place assise non garantie. Reste que ces Intercités pourront permettre à de nombreux voyageurs d’atteindre leur destination à temps pour le repas de famille annuel.

Sur le même sujet : L’application SNCF sur Android s’enrichit de l’achat et de la validation des tickets RATP

Pour rappel, la SNCF s’est engagée à rembourser à 200 % les voyageurs dont le train a été annulé cette semaine. Ce remboursement sera disponible sous la forme de bons d’achat à utiliser sur le site de l’entreprise. De plus, la compagnie a prévenu les usagers dont le trajet a été maintenu. Si vous avez reçu un mail de la part de celle-ci vous indiquant que votre voyage aura bien lieu, vous pouvez partir l’esprit tranquille.