Google planche sur un Pixel pliable pour concurrencer le Z Fold, le FBI conseille d’utiliser un bloqueur de publicités, c’est le récap

C’est bientôt Noël, mais ce n’est pas une raison pour se passer du récap ! Au menu de ce 23 décembre 2022, un concurrent de Tesla qui arrive enfin en Europe, les prochains téléphones phares d’Android qui font parler d’eux et une agence américaine qui conseille d’utiliser un bloqueur de publicités. C’est parti !

Le FBI conseille à tout le monde d’utiliser un bloqueur de publicités

Internet est une vraie jungle dans laquelle pullule les pires arnaqueurs. L’une de leur méthode s’appelle le malvertising. Elle consiste, pour les escrocs, à se faire passer pour une vraie marque, et à squatter les premières places dans la recherche Google (onglet annonces). Afin d’éviter de se faire avoir, le FBI conseille vivement à tous les internautes d’utiliser un bloqueur de pubs. Si cela ne réglera pas tous les problèmes, c’est déjà une solution.

Lire – Les bloqueurs de publicités sont essentiels lorsque vous surfez sur Internet, selon le FBI

Une marque concurrente de Tesla arrive en Europe

Lucid est une marque de voitures électriques et l’une des concurrentes de Tesla. Elle n’était présente qu’aux Etats-Unis jusqu’à aujourd’hui. Elle vient de débarquer en Europe et a livré ses premières Lucid Air Dream, son véhicule phare. Sa particularité ? Battre à plate-couture les véhicules d’Elon Musk au niveau de l’autonomie, puique le bolide promet 800 kilomètres avant d’avoir besoin de se recharger. Tesla doit-il trembler pour autant ? Pas vraiment, étant donné que les Lucid Air Dream restent des voitures d’ultra luxe, affichées à plus de 200 000 euros. Nous ne sommes pas sur le même marché…

Lire – Lucid Air : les berlines électriques à l’autonomie record de 883 km arrivent enfin en Europe

Les prochains Pixel de Google font déjà parler d’eux

Les Pixel sont les smartphones phares de Google et les prochains modèles sont attendus de pied ferme. Pour 2023, Google aurait prévu de frapper fort avec un Pixel pliant qui viendrait concurrencer le Galaxy Z Fold. Quant au Pixel 8, celui-ci devrait signer un changement majeur par rapport au 7. Par exemple, son écran devrait être plus petit.

Lire – Pixel 8 : Google pourrait réduire la taille de son smartphone et lancer un concurrent au Galaxy Z Flip