La SNCF teste des hotspots 5G pour télécharger des films et séries ultra vite avant votre train

La SNCF, Orange et Nokia testent des hotspots 5G dans la gare de Rennes (Bretagne). Une expérimentation unique en France et qui doit permettre aux voyageurs disposant d’un terminal compatible de télécharger des films et séries à une vitesse inédite, juste avant de prendre leur train. Cette expérimentation mobilise la bande 26 GHz, et vise à mieux cerner le comportement de la technologie 5G dans les lieux de forte affluence. Et imaginer les usages de demain.

Depuis fin 2019, si vous passez par la gare de Rennes avec un smartphone compatible 5G, il vous sera possible de vous connecter à un hotspot 5G en attendant votre train pour télécharger des films et séries de manière quasi-instantanée (ou en tout cas 10 fois plus vite qu’en 4G). Orange et Nokia expérimentent avec la SNCF ce service dans la bande des 26 GHz. Un test qui vise au passage à voir quel est le comportement de cette technologie dans un lieu de forte affluence et observer comment les utilisateurs se l’approprient.

Selon Pierre Jacobs, le directeur d’Orange Grand Ouest cité par la radio locale HitWest,« on arrive à la gare, on se dit je n’ai pas grand-chose à faire pendant mon voyage, je vais télécharger un film en quelques secondes […] donc c’est quand même une expérience qui semble possible à la maison et qui n’est pas encore possible en mobilité et qui le sera avec cette 5G ». Et d’ajouter que « personne n’imaginait qu’on regarderait la télé en direct sur son mobile ou que l’on téléchargerait des films » alors que l’on « était encore sur de la voix et du SMS ».

Une raison supplémentaire d’en profiter pour imaginer, avec les voyageurs, quelques uns des usages de demain. Cette expérimentation est on vous le disait d’ores et déjà disponible en gare de Rennes, et à en croire HitWest, cela devrait rester la cas tout au long de l’année 2020. Pour en profiter, il faut néanmoins obligatoirement disposer de matériel (smartphone ou tablette) compatible avec les réseaux 5G. Il n’est a priori pas obligatoire d’être chez Orange pour que cela fonctionne – si vous passez par la gare de Rennes avec un smartphone 5G n’hésitez pas à nous le confirmer dans les commentaires.

Pour l’heure, peu de modèles de smartphones sont disponibles en France. Orange doit par ailleurs lancer officiellement les premières offres commerciales 5G d’ici l’été 2020.

Source : HiWest